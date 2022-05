Star Wars : toutes les nouvelles séries et les prochaines saisons sur Disney+

The Clone Wars et The Mandalorian ont ouvert la voie à d’autres séries Star Wars. Lucasfilm a trouvé en Disney+ sa plateforme idéale pour développer toutes ces idées. Des histoires plus décontractées, sans les contraintes d’un long métrage, selon leurs propres créateurs. Cependant, la saga galactique se poursuivra également au format cinématographique, avec plusieurs produits déjà confirmés. Après une Star Wars Celebration riche en nouveautés, il est temps de s’arrêter pour récupérer les produits qui sont en préparation.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi est sorti, mais le programme pour 2022 et 2023 regorge d’aventures dans la galaxie très, très lointaine.

Star Wars : Obi Wan Kenobi

Star Wars : Andor

Star Wars: Le mauvais envoi

Star Wars : Les Contes du Jedi

Star Wars : The Mandalorian

Star Wars : Ahsoka

Star Wars : Visions

Star Wars : les aventures des jeunes Jedi

Star Wars : Équipage de squelettes

Star Wars : L’Acolyte

Star Wars : Lando

Star Wars : Obi Wan Kenobi

Première : à partir du 27 mai

Dix ans après Revenge of the Sith, Obi-Wan Kenobi se sent vaincu. Il vit sur Tatooine en ermite et garde le jeune Luke Skywalker dans l’ombre. Cependant, un ami du passé demande son aide et quitte la planète pour se lancer dans une nouvelle aventure. Ignorant le véritable sort de son ancien apprenti, le Maître Jedi découvre que Dark Vador est toujours en vie. Lire la critique des deux premiers épisodes.

Star Wars : Andor

Première de la première saison : 31 août

Quelques années avant les événements relatés dans le film Rogue One : A Star Wars Story, la Rébellion a commencé à esquisser ses plans de guerre. A l’apogée de l’Empire Galactique, le personnage de Cassian Andor (Diego Luna) est un agent du renseignement. La nouvelle série de Tony Gilroy proposera un produit d’action et d’espionnage au sein d’un univers qui s’éloignera des conceptions manichéennes du bien et du mal. Il aura deux saisons au total.

Star Wars: Le mauvais envoi

Première de la saison 2 : fin 2022

Après l’entrée en vigueur de l’Ordre 66, les clones se sont conformés parce qu’ils avaient une puce inhibitrice dans leur cerveau. Ils ont trahi leurs compagnons d’armes et tué leurs amis Jedi. La Remesa Mala a lieu peu de temps après, même si un peu plus de temps s’est écoulé depuis la fin de la première saison. Les membres de Squad 99 (The Bad Batch) sont des clones « défectueux », ils ont donc des capacités caractéristiques. L’aventure de Crosshair, Hunter, Tech, Wrecker, Omega et compagnie va se poursuivre dans quelques mois.

Star Wars : Les Contes du Jedi

Première de la saison 1 : automne 2022

Il s’agit d’une série d’épisodes d’anthologie qui utilisent le style artistique de The Clone Wars. Chacun des chapitres mettra en vedette un Jedi des préquelles, comme Ahsoka Tano, Mace Windu, Count Dooku ou Qui-Gon Jinn. Une nouvelle intéressante est que le maître d’Obi-Wan Kenobi sera à nouveau joué par Liam Neeson, le même acteur qui a donné vie au personnage dans La menace fantôme.

Star Wars : The Mandalorian

Première de la saison 3 : février 2023

Dans Le The Book Of Boba Fett, premier spin-off de The Mandalorian, nous avons pu apprécier les retrouvailles entre Grogu et Din Djarin, plus connu sous le nom de Mando. Les deux personnages se lanceront dans un voyage de rédemption qui les conduira à Mandalore, la planète natale des Mandaloriens (dont on se souvient, est un culte avec ses variantes, pas une espèce). Bo-Katan reviendra comme l’un des antagonistes, ou du moins cela est suggéré dans la bande-annonce que Lucasfilm a montrée à huis clos. La série a été renouvelée pour une quatrième saison.

Star Wars : Ahsoka

Première de la première saison : 2023

Ahsoka Tano est revenu à l’action après avoir traversé The Mandalorian et The Book of Boba Fett. L’apprenti d’Anakin Skywalker retrouvera de vieilles connaissances : Ezra Bridger, Sabine Wren et Hera Syndulla, de Star Wars : Rebels, feront une apparition. En arrière-plan, un méchant bien connu des fans de l’ancien canon, qui a été réintroduit dans le nouveau via Rebels et d’autres produits. Le grand amiral Thrawn, le bras droit de Palpatine avec Dark Vador et Tarkin, sera le principal antagoniste.

Star Wars : Visions

Date de première de la saison 2 : printemps 2023

Courts métrages d’animation japonais créés par différents studios et sans aucun lien avec le canon officiel. C’est la proposition que Lucasfilm a développée dans la première saison et qu’il continuera à explorer dans une deuxième série d’épisodes. L’idée est que les responsables des histoires ont une liberté créative pour développer leurs concepts sans contraintes, c’est pourquoi ils peuvent être placés à tout moment dans la chronologie sans craindre de casser la chronologie ou les événements du canon.

Star Wars : les aventures des jeunes Jedi

Première de la saison 1 : printemps 2023

Des siècles avant les Skywalkers, la Haute République reflétait une époque de prospérité. Cette nouvelle étape de la saga a été explorée dans les romans et les bandes dessinées, mais elle le sera également dans les séries télévisées et les jeux vidéo. L’une des annonces de Star Wars Anaheim Celebration 2022 était Young Jedi Adventures, une série animée destinée aux enfants mettant en vedette des initiés Jedi pendant leurs années de formation pour devenir Padawans.

Star Wars : Équipage de squelettes

Première de la première saison : 2023

On sait peu de choses sur l’intrigue de Skeleton Crew, si ce n’est qu’elle se déroulera dans une chronologie similaire à The Mandalorian, The Book of Boba Fett et Ahsoka (après Return of the Jedi). La série mettra en vedette Jude Law et un groupe d’enfants en tant que protagonistes. Auparavant connu sous le nom de code Grammar Rodeo, il a été officieusement défini comme les Stranger Things de Star Wars. Dave Filoni, Jon Favreau, Christopher Ford et Jon Watts seront les producteurs exécutifs d’une fiction « aussi enfantine que The Clone Wars », selon Filoni.

Star Wars : L’Acolyte

Date de diffusion de la première saison : à déterminer

La première série d’action en direct se déroulant dans la Haute République est un thriller qui explore les dernières années de cet âge d’or. Cela se déroulera environ 100 ans avant La Menace Fantôme, avant que le système politique de la galaxie ne commence à montrer les signes indéniables de la corruption. Les Jedi portent toujours des robes dorées brillantes, reflétant un âge d’illumination qui cache en fait une obscurité toujours croissante. Le tournage débutera en 2022 et il n’y a toujours pas de date de sortie confirmée.

Star Wars : Lando

Date de sortie : à déterminer

Il n’a pas été annulé, mais sa production ne progresse pas. Lando a été annoncé lors de la Journée des investisseurs Disney 2020 avec d’autres propositions. De tous ces noms, Rangers de la Nouvelle République n’avancera pas, tandis que cette nouvelle série attend que le calendrier de Donald Glover s’éclaircisse un peu. L’acteur qui a incarné le personnage dans le film Solo : A Star Wars Story semble être très occupé, suggère du moins Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm : « Vous devriez demander à Donald Glover. C’est lui qui porte toute la responsabilité dans cette affaire.