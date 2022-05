20 jeux Steam à pleurer pour 20 € ou moins

Vapeur Visage Vaporisateur Wolady Sauna Spa Facial Chaude Nano Ionique Visage Steamer Humidificateur Appareil Outils Nettoyage Pores Comedon Ponit Noir Soins Personnels De Peau (Blanc-1)

▶ 【 40° vapeur chaude】: Sauna facial est environ 40 ℃ Température de vapeur (20 cm de l'orifice de pulvérisation) pour la dilatation des pores afin de nettoyer et d'hydrater en profondeur les pores les cellules mortes et les cosmétiques de visage. Humidificateur Soins de la peau et interne. ▶ 【Humidificateur d'air】: Humidificateur Vapeur Idéal comme humidificateur pour faciliter la respiration, améliorer le sommeil et soulager les yeux congestionnés, Convient pour les chambres ou les bureaus climatisées et le climat sec. ▶ 【Kit Extracteur des comédons】: Vapeur Spa visage est livrée avec trois outils pour nettoyage les comédons,outils à embouts, pointes et pinces,Un moyen plus propre et plus hygiénique que vos doigts pour retirer les impuretés comme l'acné, les points noirs, les points blancs, les comédons et les boutons ▶ 【Opération facile】:Notre Appareil Vaporisateur Electronique est très facile à utiliser,Il suffit d'enlever le réservoir d'eau, injecter 70ml d'eau,connecter l'alimentation et appuyer sur le bouton,il fournit une vapeur puissante et stable pour un chauffage de l'eau rapide pendant 13 minutes. ▶ 【Portable et léger】:Cette Vapeur Visage Professionnel est le design portable, facile à transporter. Matériau en PP, plus sécurité et protection de l'environnement,sans odeur.