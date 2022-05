La France interdit les termes esport, streamer et cloud gaming

La France a déclaré la guerre aux mots comme esport, streamer et cloud gaming. Nos voisins en ont assez de tant d’anglicisme et ont décidé de « préserver la pureté de leur langue » selon leurs propres termes. Así, esport pasará a ser jeu video de competition (¿videojuego de competición?), streamer se transforma en joueur-animateur en direct (¿animador de juegos en directo?) y cloud gaming se convierte en jeu video en nuage (¿videojuego en le nuage?).

L’annonce a été publiée au Journal officiel de la République française, notre BOE, et la décision a été prise en accord avec Franck Riester, ministre français de la Culture, qui a assuré que le secteur du jeu vidéo est en proie à des anglicismes qui agissent comme » une barrière à la compression » de ceux qui ne jouent pas.

Riester a également confirmé avoir fait examiner par plusieurs experts différents sites Web et magazines du secteur pour voir si une version française des termes existait déjà et pour en proposer une correspondante dans le cas contraire. L’idée est de « permettre à la population de communiquer plus facilement ».

Dictionnaire français du jeu

Le pays réfléchit depuis des années à la question des anglicismes et l’Académie française, encore plus têtue que notre RAE, a déclaré à plusieurs reprises qu’une telle « dégradation ne doit pas être considérée comme inévitable ». Nous verrons comment la proposition fonctionne cette fois car aussi officielle soit-elle, dans le passé, il n’y avait aucun moyen pour les Français d’adopter d’autres changements similaires, comme dire l’accès sans fil à internet au lieu de wifi.

En 2017, une sorte de dictionnaire des termes des joueurs a même été publié, composé des modifications suivantes :

jeu de réalité alternative par jeu vidéo à réalité intégrée (JRI)

binge-looking ou binge-looking par visionnage boulimique

casual game de jeu grand public

joueur occasionnel par joueur occasionnel

vente électronique par vidéo à la demande en téléchargement définitif (VADTD)

vérification des faits ou vérification de la réalité par vérification des faits

jeu de tir à la première personne par jeu de tir en vue subjective (JTS)

niveau de jeu ou niveau par niveau de jeu

game level designer ou level designer par concepteur de niveaux de jeu

« joueur hardcore » par hyperjoueur

jeu hardcore par pratique intensive

jeu en ligne massivement multijoueur ou MMO par jeu en ligne multijoueur de masse (JMM)

jeu de rôle en ligne massivement multijoueur par jeu de rôle en ligne multijoueur de masse (JRMM)

vidéo à la demande par abonnement vidéo à la demande pour abonnement (VADA)

jeu de tir à la troisième personne par jeu de tir en vue objective (JTO)

vidéo à la demande par vidéo à la demande (VAD)

