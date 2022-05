eFootball 2022 retarde la Master League et fixe une date pour le reste du contenu

Konami dévoile la feuille de route du contenu que recevra eFootball 2022 dans les mois à venir. Parmi les contenus, on distingue le report de la Master League jusqu’en 2023. L’édition, cependant, arrivera à l’hiver de cette année, accompagnée d’un cross-play entre consoles et PC.

Des fonctionnalités de base telles que la création de salles de jeux et l’invitation d’amis arrivent après cet été… et vous ne pourrez sélectionner que les clubs Dream Team. D’après l’étude, ils soulignent qu’ils étendront «le nombre d’équipes et de ligues pouvant être utilisées» grâce à du contenu payant à la fin de 2022.

Contenu payant

– Le nombre d’équipes pouvant être utilisées dans les ligues et les équipes de club sera élargi et distribué sous forme de contenu payant supplémentaire d’ici la fin de 2022

– Master League sera disponible en tant que contenu payant supplémentaire en 2023 — eFootball (@play_eFootball) 31 mai 2022

Calendrier de contenu eFootball 2022

contenu gratuit

Création de salles de jeux en ligne entre clubs Dream Team : après l’été 2022

Mode d’édition « Quelques fonctionnalités » – Hiver 2022

Crossplay entre consoles et PC : hiver 2022

Contenu payant

Extension du nombre d’équipes et de ligues utilisables : fin 2022

Ligue des maîtres : 2023

Prochain arrêt pour eFootball 2022 : Saison 2

L’annonce intervient peu après l’arrivée du patch 1.1.0, qui prépare le jeu pour le contenu de la saison 2. Parmi les nouvelles fonctionnalités figurent des avancées clés dans l’expérience de jeu. On fait référence aux améliorations du temps de réponse et à la correction des erreurs de positionnement des joueurs, notamment en défense. Les notes de mise à jour reflètent la poussée de Konami en préparation de son nouveau cadre de nouvelles.

La saison 2 devrait débuter le 14 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One et PC. À partir du 2 juin, il atteindra également les appareils mobiles iOS et Android. Dans ce lien, vous trouverez plus de détails. En revanche, le même jour les serveurs seront à nouveau actifs sur le reste des plateformes.

Police de caractère: Konami