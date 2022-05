Star Wars Visions confirme sa deuxième saison : l’anime revient au printemps 2023

Star Wars continue d’annoncer de nouvelles saisons de plusieurs de ses séries basées sur une franchise cinématographique aussi populaire, confirmant cette fois la deuxième saison de Star Wars: Visions, l’anthologie de courts métrages d’animation réalisés par certains des plus grands studios d’anime japonais. Ainsi, les fans qui ont apprécié la première fournée d’épisodes indépendants il y a quelques mois ont un nouveau rendez-vous marqué sur le calendrier pour accueillir de nouvelles histoires à travers les styles d’animation les plus variés. Ainsi, cette saison 2 de Star Wars : Visions sera diffusée sur Disney+ au printemps 2023.

Star Wars sous la vision de l’anime

Cela a été confirmé dans le cadre des nombreuses annonces de Star Wars Celebration de cette année, donnant lieu à une deuxième saison de courts métrages d’anime dont on ne sait rien pour l’instant. Et c’est que cette anthologie d’animation basée sur Star Wars nous donne l’opportunité d’étendre la tradition de Star Wars pratiquement sans limites, à la fois pour ses histoires indépendantes et pour sa conception artistique, recevant des éloges pour la qualité de son animation et sa créativité. Parmi les studios qui ont participé à cette anthologie, on retrouve des noms aussi importants que Studio Colores, Trigger, Science SARU, Kinema Citrus ou Geno Studio, entre autres.

Bien sûr, pour le moment, il n’a pas été confirmé quels studios d’anime japonais participeront à cette deuxième saison de l’anthologie animée Star Wars, ni le nombre d’épisodes qui la composeront. Rappelons que la première saison comptait au total 9 épisodes de durée variable, entre 13 et 22 minutes. Cependant, on s’attend à ce que cette deuxième saison ait des chiffres similaires.

La deuxième saison de Star Wars : Visions arrivera sur Disney+ au printemps 2023, à une date encore à préciser.

source | Collisionneur