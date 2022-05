Un streamer termine tous les principaux Assassin’s Creed sans subir de dégâts

Ce que l’épée ne fait pas de mal, le feu le brûle. Dans Assassin’s Creed Origins, Odyssey et Valhalla, une torche peut faire le plus de ravages sur nos protagonistes, mais certains joueurs sont si prudents qu’ils évitent non seulement de mourir en brûlant, mais ne subissent aucun dommage. Rien, zéro. C’est ce qu’a réalisé le streamer Hayete Bahadori, qui a terminé les 12 titres de la saga principale dans la difficulté la plus élevée et sans subir de dégâts.

« Le critère pour cette course est que la jauge du joueur (Eivor) ne peut pas descendre en dessous de 100% (pas de dégâts) à partir du moment où vous utilisez Eivor en début de partie jusqu’à ce que l’arc de l’histoire de Hamtunscire soit terminé et la pacification de l’Angleterre », lit l’Assassin’s. Description de la vidéo Creed Valhalla. Les règles qu’il s’est imposées sont si strictes qu’elles n’envisagent pas le redémarrage du jeu ou un objectif raté. « Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, un redémarrage complet du jeu est nécessaire. »

La seule exception est lorsque le protagoniste est blessé à la suite du récit lui-même, c’est-à-dire lorsqu’il se produit à la suite d’un scénario, il ne peut donc pas être évité. Au Valhalla, par exemple, cette situation se produit trois fois.

Des centaines d’heures dans chaque jeu

Tel que publié par Kotaku, Hayete Bahadori s’est appuyée sur des stratégies qui minimisaient les risques, elle a donc opté pour des techniques répétitives cohérentes. Au lieu de compter sur quelque chose d’aussi éthéré que la chance, il a opté pour des stratégies répétitives mais plus fiables. Il a pris environ 100 heures à chaque match, bien que Valhalla lui ait pris 800 heures en raison de la durée de la campagne principale. Drapeau noir, 250 heures car certains défis reposaient beaucoup sur la chance.

Assassin’s Creed Valhalla, le dernier jeu de la série, est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Google Stadia. Le jeu vient d’ajouter un arsenal.

