Juin arrive chargé : Mario à la Mbappé, terreur avec The Quarry, Fall Guys free to play…

Juin arrive avec un grand nombre de sorties qui valent la peine d’être connues. Après quelques mois un peu plus calmes, aux portes de l’été, les sociétés ont décidé de lancer des titres remarquables et variés en termes de genres. Pour cette raison, comme d’habitude, Azucena Ruiz passe en revue avec nous les meilleurs titres qui vont sortir dans les 31 prochains jours. Dans cette vidéo vous trouverez, entre autres, les noms suivants :

Les sorties jeux vidéo du mois de juin 2022

Souldiers

Diable immortel

TESO : île haute

La carrière

Mario Strikers : Ligue de combat

Starship Troopers : Commandement terrien

Uncharted: Collection Legacy of Thieves

Fall Guys: KO ultime

origines sonores

Collection de combat Capcom

Fire Emblem Warriors: Trois espoirs

DFNDuel

Cuphead : le délicieux dernier plat

Monster Hunter Rise: Coucher de soleil

En plus de ces jeux et d’autres en vedette du mois, juin est également un bon moment pour visiter des jeux vidéo de style anime tels que Demon Slayer, qui débarque sur Switch, la vitesse futuriste de Redout 2 en l’absence d’un nouveau F-Zero ou Wipeout, des collections comme celle de Wonderboy ou celle de Disgaea et un événement de niche mais c’est l’été : le Tour de France 2022.

Vous pouvez consulter la liste des sorties pour toute l’année sur ce lien.