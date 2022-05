Warcraft 3 : Reforged n’est pas mort, Blizzard anticipe

Deux ans se sont écoulés depuis que Blizzard Entertainment a sorti Warcraft 3 : Reforged pour PC, une version remasterisée du jeu de stratégie classique. Bien qu’il ait été très attendu par la communauté, les résultats n’ont pas été bons et les critiques n’ont pas tardé à faire surface. Blizzard a promis des améliorations, mais cette promesse a été rapidement rompue et ils ont cessé de mettre à jour le titre. Désormais, le président de la société, Mike Ybarra, a assuré sur Twitter qu’il y aura de nouvelles informations le mois prochain.

Un internaute lui a demandé sur ce réseau social s’il y aurait des nouvelles de l’équipe responsable du jeu vidéo, ce à quoi Ybarra a répondu ainsi : « Vous entendrez parler d’eux bientôt (en juin) », sans avancer aucune des plans concernant La vérité est que Blizzard Entertainment est en train de reconstruire, ce qui comprend des plans liés à ses sagas classiques.

Vous aurez de leurs nouvelles bientôt (en juin). —Mike Ybarra (@Qwik) 28 mai 2022

Warcraft arrive sur mobile

En janvier dernier, Ybarra lui-même confirmait l’existence d’un nouveau projet mobile Warcraft. Selon ses propos, tout au long de 2022, il y aura plus d’informations sur des sagas aussi importantes que World of Warcraft ou Hearthstone. Bien sûr, à aucun moment il n’a mentionné quoi que ce soit à propos de Warcraft 3 : Reforged. Vont-ils publier une nouvelle mise à jour ? Plus de contenu ? des améliorations ? Pour l’instant, nous devrons attendre.

La situation de Blizzard Entertainment se dégrade depuis quelques années, lorsque des cas présumés de harcèlement sexuel et au travail ont été révélés, qui touchent également d’autres studios Activision Blizzard. Dans le même temps, Microsoft finalise l’acquisition de l’entreprise, bien qu’il soit en attente que les organismes antitrust donnent l’approbation définitive à l’opération. Si tel est le cas, Xbox Game Studios accueillera les développeurs d’Activision, y compris Blizzard Entertainment lui-même.

Blizzard lancera le jeu gratuit Diablo Immortal pour appareils mobiles (iOS et Android) et PC le 2 juin.

Warcraft 3: Reforged a reçu un 5/10 dans l’analyse Netcost.

