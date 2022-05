Star Wars présente le Blitzball de Final Fantasy X dans Canon officiel

Wedge et Biggs sont des personnages de Star Wars, mais aussi de Final Fantasy. C’est l’un des hommages que Hironobu Sakaguchi et son équipe ont rendus à l’œuvre de George Lucas. C’est désormais l’inverse qui se produit, puisque le roman Star Wars : Brotherhood, mettant en vedette Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, reprend un sport fictif que nous avons apprécié dans le dixième volet de la saga de jeux de rôle. En effet, le Blitzball fait déjà partie du canon officiel de Star Wars.

Son propre auteur l’a expliqué sur le réseau social Twitter, où il a publié un fil plein de curiosités. « Il y a une référence à un sport appelé Blitzball qui se joue dans un lac local », explique Mike Chen. « Le Blitzball est essentiellement du hockey sous-marin joué comme un mini-jeu dans Final Fantasy X. En tant qu’ancien écrivain de la LNH, j’adore le Blitzball et j’ai passé des heures à gagner des ligues. »

Cal Kestis fait également une apparition dans le roman.

Le roman cache une autre référence aux jeux vidéo, bien que dans ce cas de la saga elle-même. Anakin Skywalker, nouvellement nommé Chevalier Jedi, a une tâche importante à accomplir : transmettre ses connaissances à un groupe de jeunes initiés. Dès lors, ils lui confient une conférence, au grand dam du jeune homme impulsif, capable de se lancer dans la bataille en un clin d’œil, mais ayant du mal à prononcer un discours devant des enfants indisciplinés. L’un d’eux n’est ni plus ni moins qu’un petit roux, Cal Kestis, protagoniste de Star Wars Jedi : Fallen Order et de sa suite, Jedi : Survivor.

Le roman Star Wars : Brotherhood se déroule dans une période sombre. La guerre des clones a commencé et Obi-Wan Kenobi est envoyé en tant que représentant de la République galactique pour enquêter sur une situation qui met le gouvernement républicain dans une impasse. Il ira sur la planète Cato Neimoidia, pendant que son ancien apprenti se déplace pour sauver son maître d’une situation plus que délicate.

