Dragon Quest Builders arrive par surprise sur iOS et Android : prix et fonctionnalités

Dragon Quest Builders, le populaire jeu vidéo d’action et de construction RPG basé sur l’univers Dragon Quest, arrive par surprise sur les appareils iOS et Android après être passé par PS4 et PS Vita en 2016 et Nintendo Switch en 2018. Cela a été annoncé par Square Enix, partageant les principales caractéristiques de ce nouveau port mobile, ainsi que son prix : 21,99 euros. Rappelons qu’en 2019 sa suite est arrivée sur consoles (PS4 et Switch) et PC, apparaissant en 2021 sur Xbox One, récoltant encore plus de succès tant sur le plan critique que public.

Construire avec des blocs au format tactile

Ainsi, Dragon Quest Builders arrive sur les téléphones portables avec un port similaire à la version originale de la console, bien qu’il soit idéalement adapté à son interface tactile. À tel point que le mappage des boutons tactiles a été repensé pour garantir un gameplay confortable et accessible, tandis que d’autres aspects tels que les graphismes ou le contenu lui-même restent intacts, ce qui est une excellente nouvelle. De plus, des fonctionnalités spéciales sont ajoutées pour rendre votre expérience mobile beaucoup plus satisfaisante et intuitive.

« Explorez un monde fait de blocs où vous pouvez collecter, fabriquer et construire pour vaincre le maléfique Draconarius. Construisez partout et de n’importe où. Le royaume d’Alefgrad a succombé aux ténèbres du terrible et traître Draconarius, le seigneur de tous les monstres. Partez dans une aventure épique pour reconstruire Alefgrado », peut-on lire dans le cadre de sa description officielle.

« Dragon Quest Builders est bien plus qu’un Minecraft japonais. Il a de la personnalité, une identité qui lui est propre et c’est une approche parfaite d’un mécanisme que beaucoup peuvent trouver intéressant et effrayant à la fois, car si le titre de Mohjang vous laisse vous perdre dans un monde immense, obligez le joueur à chercher la vie à travers des wikias et des chaînes YouTube pour savoir quoi faire, il vous guide intelligemment et de manière intéressante à travers une histoire qui vous apprend à jouer pour libérer votre imagination en mode libre », concluait-on dans notre analyse.

