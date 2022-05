Zelda : Ocarina of Time dans Unreal Engine 5 ? Un utilisateur rend possible

The Legend of Zelda: Ocarina of Time montre du muscle graphique dans le dernier travail de la communauté. Un utilisateur a été encouragé à faire un remake du classique de Nintendo en utilisant Unreal Engine 5. Tout le potentiel visuel est présent : Lumen, support du DLSS et du ray tracing. Le résultat, comme vous pouvez le voir dans la vidéo sous ce paragraphe, est tout simplement spectaculaire et respectueux de la ligne visuelle de l’original.

Unreal Engine 5 et Ocarina of Time grâce à la communauté

« Je l’ai enfin porté sur Unreal Engine 5 et je ne le regrette pas du tout », déclare CryZENx, son créateur, dans un post sur sa page Patreon. « Il existe de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui peuvent accélérer le développement. J’ai hâte de les utiliser. »

CryZENx fait référence au fait que le projet vient déjà de beaucoup plus tôt. Il a lui-même fait de même avec la version précédente du moteur graphique. Compte tenu des installations pour le faire passer à la prochaine génération, nous pouvons maintenant le voir tout en utilisant les dernières technologies. Il prévient que ceux qui possèdent une carte graphique NVIDIA RTX pourront recevoir « jusqu’à 20% » de performances supplémentaires sans perte de qualité graphique.

Actuellement l’auteur propose une démo jouable du Temple du Temps exactement comme celle vue dans sa vidéo. Le seul inconvénient est que vous devez soutenir leur Patreon pour obtenir le lien de téléchargement.

Ce n’est pas la seule fois qu’ils essaient d’apporter cet épisode à Unreal Engine 5. Fin 2021, nous avons vu une autre création qui imaginait à quoi ressemblerait le jeu avec une coupe un peu plus réaliste. Dans ce cas, il s’agissait d’une démonstration qui n’a pas été partagée avec le public.

Vous n’y avez pas encore joué ? Actuellement, vous avez plusieurs façons d’en profiter sur les plateformes actuelles. Le premier et le plus évident est d’avoir une Nintendo Switch. En étant membre du pack d’extension Nintendo Switch Online, vous pouvez accéder à une partie du catalogue Nintendo 64, parmi lesquels Ocarina of Time. En revanche, une Nintendo 3DS permet de jouer au seul remake officiellement édité par la firme japonaise.

