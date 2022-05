Jeux PS Plus gratuits filtrés en juin 2022 pour PS5 et PS4

Les jeux PS Plus gratuits prévus pour ce mois de juin 2022 ont déjà fuité. Les informations partagées par Areajugones indiquent que les titres choisis pour ce tour sont Nickelodeon All-Star Brawl (PS5 et PS4), God of War (PS4) et Naruto to Boruto : Shinobi Striker (PS4). Billbil-kun, un utilisateur de Deallabs et un leaker régulier du service, précise qu’ils ne seront officiellement révélés que le 31 mai. Le trio sera disponible à partir du 7 juin.

Jeux PS Plus juin 2022 : God of War

Le point culminant du grill de juin est God of War. Le retour de Kratos en 2018 a permis de l’établir comme l’une des exclusivités de console les plus populaires de sa génération. Bien qu’il fasse partie de la collection PS Plus pour les utilisateurs de PS5, ce sera désormais la communauté sur PS4 qui pourra également l’ajouter à sa bibliothèque numérique.

D’autre part, Nickelodeon All-Star Brawl est l’alternative à Super Smash Bros pour les personnages de l’usine d’animation. Bob l’éponge, Patrick, les Teenage Mutant Ninja Turtles et Aang (Avatar : le dernier maître de l’air) ne sont que quelques exemples des personnages qui peuvent être battus dans l’arène. D’autre part, Naruto to Boruto : Shinobi Striker vous permet de porter le bandana des ninjas anime les plus célèbres. il n’y a pas d’après

Derniers jours pour récupérer les jeux PS Plus du mois de mai

Si vous êtes membre de PS Plus, vous devez vous dépêcher : vous faites face aux derniers jours pour profiter de la grille de jeu gratuite du mois de mai. FIFA 22, Curse of the Dead Gods et Tribes of Midgard ont été choisis ; vous avez jusqu’au 7 juin pour les ajouter à votre bibliothèque numérique. Vous pourrez y accéder tant que vous conserverez votre abonnement au service.

Références : Areajugones | VGC