Scorn, le jeu effrayant à l’esthétique Alien, sort trois nouveaux gameplays

Le mépris revient à la charge. Le célèbre jeu effrayant d’inspiration extraterrestre a rompu son silence pour confirmer qu’il arrivera en octobre 2022 et partager un nouveau gameplay inédit axé sur les armes et leur rôle dans l’aventure. Dans un nouveau blog publié sur Steam, ses créateurs ont fait référence à l’état actuel du projet comme suit : « La production avance bien. L’objectif est que tout soit terminé en juin. Les animations et les effets visuels sont notre priorité absolue. travaillera sur la correction des derniers bugs. Nous sommes à toute vapeur pour la version d’octobre et nous sommes ravis de vous en montrer plus bientôt.

En ce qui concerne les armes, l’équipe a assuré que bien qu’il y ait de l’action, Scorn n’est pas un tireur. Les armes sont « un outil optionnel » pour progresser. Ils seront facilement reconnaissables par leur forme (pistolets, fusils de chasse… etc.) et fonctionneront de manière standard, comme ils le feraient dans n’importe quel autre FPS, mais ici ils sont aussi conçus pour communiquer avec l’environnement, pour remplir une fonction fonction et nous permettent d’interagir avec eux différents puzzles et scénarios.

Les développeurs assurent qu’ils sont passés par un long processus d’essais et d’erreurs pour les faire fonctionner. Le premier problème auquel ils ont été confrontés a été leur conception particulière et consciencieuse, avec laquelle ils essaieront de nous dire combien de munitions il nous reste et à quoi elles servent sans recourir aux menus habituels, juste en observant leurs formes et leurs couleurs. Et le second, la quantité de munitions. Un équilibre était nécessaire pour que le joueur ne s’empare pas de l’expérience par l’action et réduise ainsi la dose de terreur. On peut s’attendre à un nombre limité de balles et à une proposition où chaque coup compte.

Ils affirment que leur arme préférée est « l’outil de départ » en raison du nombre d’options qu’il offre. Il peut être utilisé à courte portée (mêlée) efficacement, mais est également utile à distance, même au risque de surchauffer s’il est trop utilisé. C’était le plus varié au cours du développement, mais le résultat final « en vaut vraiment la peine ».

Scorn, exclusif à Xbox, direction octobre 2022

Annoncé pour la première fois en 2014, Scorn n’avait pas partagé autant d’informations avec la communauté depuis un moment. Le jeu captive les gens depuis le jour de sa présentation grâce à une section artistique qui rappelle clairement HR Giger, l’homme derrière « l’esthétique Alien », mais il accumule un retard après l’autre et le dernier dont nous avons entendu parler est que son équipe était « fatiguée, confuse et frustrée ». Cependant, après cinq ans de démos ratées et de campagnes de démarrage extrêmement lentes, le jeu semble voir la lumière au bout du tunnel.

S’il arrive enfin en octobre 2022, le jeu le fera sur PC et en exclusivité sur les consoles Xbox Series X|S. En son temps, Microsoft proposait son soutien financier au projet et espérait même qu’il arriverait lors de la fenêtre de lancement de la plateforme. Maintenant, nous confirmons simplement qu’il est lancé.