Jurassic World Evolution 2 célèbre la première du nouveau film avec le DLC Dominion Biosyn

Jurassic World Evolution 2, la suite réussie de la célèbre franchise de stratégie et de gestion basée sur la saga cinématographique Jurassic World, recevra bientôt sa nouvelle extension basée sur Jurassic World Dominion, le troisième volet des aventures Jurassic qui réunira la première génération avec le casting actuel. Et ce sera le cas le 14 juin, coïncidant avec la sortie en salles du film, date à laquelle les joueurs pourront se procurer le DLC appelé Dominion Biosyn pour 19,99 euros.

Troisième DLC majeur pour Jurassic World Evolution 2

Et c’est que ce nouveau contenu téléchargeable connu sous le nom de Dominion Biosyn sera tellement basé sur Jurassic World Dominion qu’il aura même la présence du Dr Alan Grant et du Dr Ellie Sattler, ayant également les deux personnages avec les voix originales de leurs interprètes. Il en sera de même avec Claire Dearing, interprétée par Bryce Dallas Howard, co-vedette de l’actuelle saga Jurassic World avec Chris Pratt.

Avec ces personnages à l’honneur dans ce nouveau contenu téléchargeable, les joueurs devront créer un nouveau laboratoire de recherche dans lequel ils développeront et créeront de nouvelles espèces de dinosaures totalement inédites dans la série de jeux vidéo Jurassic World Evolution. De plus, de nouveaux éléments seront ajoutés comme un mode de transport rapide ou des clôtures invisibles, entre autres.

Ce même jour, le 14 juin, avec cette nouvelle extension, une nouvelle mise à jour gratuite sera publiée pour tous les joueurs avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités et mécanismes de jeu qui fourniront suffisamment de contenu pour continuer à faire évoluer notre propre Jurassic Park. N’hésitez pas à consulter toute l’actualité de ce nouveau patch à travers les notes officielles.

Ne manquez pas la dernière bande-annonce de Jurassic World Dominion, où « les dinosaures vivent (et chassent) désormais aux côtés des humains partout dans le monde. Cet équilibre fragile façonnera l’avenir et déterminera une fois pour toutes si les humains resteront les prédateurs alpha sur une planète qu’ils partagent désormais avec les créatures les plus redoutées de l’histoire. »

