L’illustration de Call of Duty: Modern Warfare 2 apparaît sur Steam

Rien n’a été dit officiellement sur la possibilité que Call of Duty : Modern Warfare 2, le nouveau titre développé par Infinity Ward, voie le jour sur Steam. Pendant des années, la saga a été exclusive à Battle.net pour les joueurs sur PC. Cependant, un utilisateur de Reddit (Kalinine) a trouvé des illustrations pour le titre à venir sur la plate-forme de Valve, qui est soudainement apparue sur la page Steam du DLC Call of Duty : Black Ops 3. « Explorez la saga complète », pouvait-on lire.

Nous en avons parlé au passé car l’illustration représentant Ghost a disparu aussi vite qu’elle est apparue, même si elle reste toujours sur le CDN Steam. Il n’est pas clair s’il s’agit du préambule d’une annonce ou non, nous devrons donc attendre qu’Activision Blizzard se réfère officiellement à la question.

Bannière sur Steam.

Activision Blizzard, en attendant votre achat

La décision dépend toujours d’Activision Blizzard, puisque son rachat par Microsoft ne s’est pas encore matérialisé. L’opération sera terminée lorsque la Federal Trade Commission aura donné son feu vert. L’accord est examiné par les régulateurs, qui devront déterminer si l’acquisition ne se livre pas à des pratiques monopolistiques qui pourraient endommager ou affecter négativement le marché.

Call of Duty : Modern Warfare 2 est un tout nouveau titre, un remake du plus récent Modern Warfare. Le développement est réalisé par Infinity Ward, qui tentera de reprendre le chemin du succès après le cahot de Call of Duty. Avant-garde. Pendant ce temps, le studio vétéran travaille sur le prochain Warzone, qui suivra un modèle commercial gratuit.

Le 28 octobre est la date fixée pour le lancement de Call of Duty : Modern Warfare 2, qui sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Les éditions spéciales ont déjà fuité.

source | Kalinine (Reddit)