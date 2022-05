Pokémon GO, Season of GO : les contenus les plus remarquables

Pokémon GO se prépare à recevoir son nouveau cadre de contenu. GO Season ajoutera un assortiment de bonus, d’événements et de changements inédits aux Pokémon réapparaissant dans la nature. Il sera disponible entre le 1er juin et le 1er septembre à 10h00 (CEST).

Les Pokémon que vous verrez ci-dessous sont ceux indiqués par Niantic pour le moment ; au fur et à mesure que la saison avance, nous pourrons voir plus de noms dans chaque région. Comme toujours, il y a une chance qu’ils apparaissent dans une version variocolor. Il donnera également lieu aux trois événements en face à face du Pokémon GO Fest ; le premier d’entre eux aura lieu les 4 et 5 juin à Berlin.

Quels sont les bonus GO Season dans Pokémon GO ?

Augmentation des dégâts du bonus d’amitié lors des raids

Durée du module Lure étendue à une heure

Un échange spécial supplémentaire par jour

Un bonbon Pokémon supplémentaire lors de l’échange de Pokémon

Candy++ garanti lors de l’échange de Pokémon

Cadeaux garantis lors de la rotation de disques photo sur les PokéStops

Augmentation de l’année pour les Pokémon qui participent à des raids à distance

Plus d’efficacité de l’encens lors du déplacement

Quels Pokémon réapparaîtront dans la nature pendant la saison GO dans Pokémon GO ?

villes

Ratata

Koffing

Aipom

poudre bronzante

Croagunk

Patrat

Stunfisk galarien

les forêts

Bizarre

weepinbell

tangela

Carabine

Champignon

Chérubi

Yungoos

Montagnes

musaraigne

Onyx

phanpy

Arron

trapinch

hippopotames

Golette

plages et eau

tentacool

crabe

Chevala

wow

épouvantable

sphère

dewpider

Hémisphère nord

Lédyba

Treecko

Torchique

boueux

Combée

Gâble

Formulaire d’été de cerf

Hémisphère Sud

Spinarak

Larviter

Tourtwig

chimchar

Tiplouf

Trubbish

Forme d’hiver du chevreuil

Quels Pokémon apparaîtront lors de l’éclosion des œufs de la saison GO dans Pokémon GO ?

oeufs de 2 km

poliwag

magnémite

Magicarpe

méditer

Pikipek

Yungoos

bourré

Œufs de 5 km

Togepi

Airmure

Wynaut

poudre bronzante

rameur

allumé

Popplio

oeufs de 10 km

Riolu

Émolga

hache

volant

Goomy

noibat

Jangmo-o

Oeufs Adventure Sync 5K

Crânes

Bouclier

Heureux

munchlax

Roggenrola

froufrous

Oeufs Adventure Sync 10K

Dratini

Bagon

beldum

Riolu

Déino

Goomy

Quand auront lieu les Community Days pendant la saison GO dans Pokémon GO ?

samedi 25 juin 2022

dimanche 17 juillet 2022

samedi 13 août 2022

Saison 11 de la Pokémon GO GO Battle League : calendrier

Du 1er au 8 juin : Super Ball League et Super Ball Remix League

Du 8 au 15 juin : Ultra Ball League et Capture Cup GO Fest Edition

Du 15 au 22 juin : Master Ball League et Fossil Cup

Du 22 au 29 juin : Super Ball League et Retro Cup

Du 29 juin au 6 juillet : Ultra Ball League et Kanto Cup

Du 6 au 13 juillet : Super Ball League, Ultra Ball League et Master Ball League

Du 13 au 20 juillet : Super Ball League et Flying Cup

20-27 juillet : Ultra Ball League et Copa Chica Remix

Du 27 juillet au 3 août : Master Ball League et à déterminer

Du 3 au 10 août : Super Ball League et Summer Cup

Du 17 au 24 août : Super Ball League et Fight Cup

Du 24 août au 1er septembre : Super Ball League, Ultra Ball League et Master Ball League

Source : Niantic