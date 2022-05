Marvel publie des images des Illuminati dans Doctor Strange 2 : réaction vidéo des fans dans les salles

Doctor Strange in the Multiverse of Madness profite de ses dernières semaines en salles pour tenter de se rapprocher des 900 millions de dollars au box-office mondial avant sa prochaine sortie en streaming et format maison (numérique et physique) à la fin des années 2000. mois de juin et juillet respectivement. Pour cette raison, Mavel Studios a partagé des images des Illuminati sur ses chaînes officielles pour tenter d’attirer l’attention du public qui n’est pas encore venu dans les salles de cinéma pour voir le film, en plus de publier une belle vidéo avec quelques scènes clés. du film et la réaction des fans au cinéma.

Voici à quoi ressemblent les Illuminati dans Doctor Strange 2

Ainsi, comme le savent ceux qui ont vu le film en salles, les Illuminati font une apparition dans le multivers UCM à travers un groupe composé de Charles Xavier, Reed Richards, Black Bolt, Baron Mordo, Captain Carter et Captain Marvel de Maria Rambeau, une sélection qui diffère légèrement de la gamme classique de bandes dessinées Marvel d’Iron Man, Namor, Black Bolt, Doctor Strange, Charles Xavier et Reed Richards.

Quoi qu’il en soit, nous pouvons déjà profiter de ces nouvelles images officielles des Illuminati dans Doctor Strange 2, en particulier du Baron Mordo, du Capitaine Carter, du Capitaine Marvel et de Black Bolt, tous appartenant à Earth-838 dans le cadre de l’UCM, une présence surprenante qui a néanmoins conduit à la scène la plus gore et la plus violente de Doctor Strange dans le multivers de la folie.

Ne manquez pas le joli clip vidéo que Marvel Studios a également partagé avec la réaction des fans dans les salles de cinéma à la surprenante présentation des Illuminati et de certains de ses membres, notamment avec la présence de Charles Xavier de Patrick Stewart et de sa chaise jaune de l’animé série, un Captain Carter qui semble tiré de la série What If…?, la confirmation de l’acteur John Krasinski dans le rôle de Mr. Fantastic ou encore la reprise de l’acteur de la série The Inhumans pour le même rôle que Black Bolt ou Black Éclair.

source | BD