Les prochains costumes DCEU en détail en images : Flash, Supergirl, Aquaman et Black Manta

DC et Warner Bros. ont utilisé la vitrine de la Licensing Expo à Las Vegas pour exposer les costumes des super-héros qui joueront dans certains de leurs prochains films, afin que les fans puissent voir en détail ce qu’ils peuvent attendre des apparitions de votre personnages préférés sur grand écran. A tel point qu’ils ont pu voir les nouveaux costumes de films comme The Flash ou Aquaman et le royaume perdu, en plus des costumes déjà vus au cinéma de The Batman avec Batman et Catwoman. Mais concentrons-nous sur les costumes des prochains films DC, avec des personnages comme Flash, Supergirl, Aquaman ou Black Manta.

Voici à quoi ressemblent les super-héros DC dans les films

Ainsi, représentant The Flash, les costumes de deux de ses principaux protagonistes ont été montrés, qui ne sont autres que Flash et Supergirl. En commençant par le Scarlet Speedster, nous voyons son nouveau costume dans toute sa splendeur, laissant derrière lui les plaques d’armure de la Justice League. À tel point que pour cette occasion, un costume beaucoup plus fidèle à la bande dessinée a été choisi, ajusté au corps et avec un motif de texture labyrinthique qui a déjà été vu en détail partagé par son réalisateur, Andy Muschietti.

Supergirl fera également partie de The Flash et nous pourrons enfin voir son nouveau costume sans avoir à recourir à des fuites de photos du tournage. Et à cette occasion, vous pouvez parfaitement observer les formes d’un costume qui rappelle beaucoup Man of Steel, bien qu’avec un symbole de poitrine plus stylisé et une texture en forme de cotte de mailles qui traverse tout le costume, à la fois les parties bleues et rouges. Bien sûr, la cape, encore une fois, complètement rouge, sans le classique « S » en jaune.

D’autre part, et pour Aquaman et le royaume perdu, le nouveau costume d’Aquaman et celui de Black Manta ont été vus. On commence par la nouvelle tenue de Jason Momoa, qui montre cette fois plus d’éléments de protection contre les attaques de ses ennemis tant sur ses bras et ses jambes que sur ses épaules et son dos, avec une couleur beaucoup plus bleutée. De son côté, le méchant Black Manta répète avec sa combinaison de plongée et son jetpack caractéristiques, en plus d’une combinaison moulante aux formes très musclées.

source | Collisionneur