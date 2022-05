Marvel MMO sur The Avengers, X-Men, SHIELD et Fantastic Four annulé

Fin 2021, Daybreak Games, les créateurs de DC Universe Online, annonçaient que Marvel leur avait fait confiance pour faire le saut des super-héros de Julius Schwartz à ceux de Stan Lee et réaliser un nouveau MMO, mais avec des personnages de leur usine. Eh bien, à peine six mois plus tard, le projet est déjà caput, c’est fini, sanseacabó.

Le propriétaire de Daybreak Games, une société suédoise connue sous le nom d’Enad Global 7, a annoncé qu’il annulait son développement pour les raisons suivantes : « Après avoir réévalué le profil du projet, la taille de l’investissement et la stratégie à long terme du société, le conseil d’administration a décidé de modifier ses priorités et de réaffecter des ressources à d’autres développements. » Quelques explications ambiguës dans lesquelles ils se lavent les mains et laissent Marvel hors de l’équation.

Images et détails du MMO Marvel annulé

Après cette décision inattendue, toutes sortes de fuites sur ce qui s’était passé jusqu’à présent ont émergé sur les réseaux. Des images et des détails comme il semble que ce MMO allait avoir quatre factions à rejoindre (les X-Men, The Avengers, Shield et The Fantastic 4). Le jeu voulait miser sur une section artistique avec « des couleurs vives et des contrastes inspirés des films d’animation de Spider-Man », comme c’est le cas d’Un nouvel univers, avec lequel Sony Pictures a remporté l’Oscar.

Nous vous laissons avec plusieurs captures d’écran de l’éditeur partagées par Ramiro Galan, l’un des principaux concepteurs de Pixelkings, une entreprise qui a aidé le développement dans les tâches de support. En eux, nous pouvons voir la capture où nous avons choisi notre superpuissance, les différentes factions dont nous parlions et de multiples alternatives skins et esthétiques. Qu’est-ce que tu en penses? Ça n’avait pas l’air si mal, n’est-ce pas ?

source | Enad global 7