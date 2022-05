Passe de jeu Xbox | Jeux sortant du service en juin 2022 : Resident Evil 7, Superhot…

Le mois de juin approche à grands pas et avec lui vient une nouvelle mise à jour pour Xbox Game Pass. En attendant de savoir quelles surprises en font partie et sont ajoutées au catalogue, ce que nous savons, ce sont les jeux qui sortiront du service. Ainsi commence un compte à rebours de 48 heures (jusqu’au 1er juin) pour profiter de titres aussi formidables que Resident Evil 7 et Superhot : Mind Control. Une dernière chance à saisir. Voici la liste complète des déserteurs :

Xbox Game Pass : quels jeux quittent le service en juin 2022 ?

Resident Evil 7 (PC et console)

NHL 20 (console)

et, Votre Grâce (PC et console)

Superhot : suppression du contrôle mental (console)

Knockout City (console)

Farming Simulator 19 (PC et console)

SpellForce 3 : Récolte d’âmes

Jeux sortant du Xbox Game Pass sur console à partir de juin 2022.

Assassin’s Creed : Origins et For Honor sur Xbox Game Pass

Deux des grands noms débarquant sur Xbox Game Pass en juin 2022 seront Assassin’s Creed : Origins et For Honor. Ubisoft voulait s’essayer au service depuis un certain temps et sautera dans la piscine avec les deux. Le beat’em up des chevaliers, vikings et samouraïs sera le premier à sortir et sera ajouté au catalogue le 1er juin 2022, tandis que le jeu assassin se jouera un peu plus longtemps et débarquera une semaine plus tard, le 6 juin. , 2022.

Assassin’s Creed Origins viendra de pair avec une nouvelle mise à jour qui vous permettra de profiter du jeu dans de meilleures conditions que jamais, du moins graphiquement, car grâce à elle il atteindra 60 images par seconde. De son côté, For Honor sera disponible aux côtés de sa dernière extension, Marching Fire, qui comprenait de nouvelles factions et modes, à la fois coopératifs et compétitifs. Deux noms de poids pour commencer l’été en beauté.

