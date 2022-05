Spy × Family : Episode 9 Saison 1 : Date de sortie, heure et où le regarder en ligne

La mission la plus importante de Loid Forger atteint son paroxysme. Dans le nouvel épisode de Spy x Family, notre espion préféré devra continuer à prouver au monde que lui, Anya et Yor forment une vraie famille, la meilleure, et cette fois pour ce faire, il doit montrer à quel point il est gentil avec son partenaire. Le premier baiser entre Twilight et Thorn Princess arrive-t-il ? Dans quelle mesure a-t-il baissé sa garde et s’est-il attaché à l’assassin et au télépathe ? Et qui n’aimerait pas qu’ils soient comme ils sont ? Quoi qu’il en soit, des questions et encore des questions que nous allons résoudre dans l’épisode 9, intitulé « Mission 9 : Nous allons montrer que nous sommes caramélisés ». Passons en revue quand et où regarder ce chapitre gratuitement.

Où regarder Spy x Family gratuitement ?

Spy x Family peut être vu gratuitement sur Crunchyroll, où il suit le rythme de diffusion au Japon et un nouvel épisode est diffusé chaque samedi après-midi à 17h30 (heure locale française).

Spécialisée dans l’anime, Crunchyroll est une plateforme de streaming comme Netflix qui permet de regarder gratuitement la majeure partie de son catalogue, bien qu’avec des publicités et de faible qualité (avec une résolution maximale de 480p). Si nous voulons profiter de Spy x Family sans publicité et en haute définition (HD), nous devrons nous abonner à Crunchyroll premium (ou premium+, avec quelques avantages supplémentaires). Cela coûte respectivement 4,99 et 8,99 euros par mois, bien que la meilleure façon de voir si cela rapporte est d’utiliser l’essai gratuit premium de 14 jours pour les nouveaux utilisateurs.

Spy x Family épisode 9 : date et heure de la première

Spy x Family Episode 9 sera présenté en première le 4 juin à 17h30 (heure espagnole locale). Il fait partie d’une première saison composée de 25 épisodes, même s’il y aura une pause majeure après le numéro 12, nous n’avons donc que trois samedis de diffusion ininterrompus devant nous.

Nous savons que beaucoup d’entre vous nous lisent de partout dans le monde, nous vous laissons donc ici le calendrier de la première mondiale.

France (Péninsule et Baléares) : à 17h30

France (îles Canaries) : à 16h30

Argentine : à 12h30

Bolivie : à 13h30

Brésil : à 14h30

Chili : à 11h30

Colombie : à 10h30

Costa Rica : à 09h30

Cuba : à 11h30

Equateur : à 10h30

El Salvador : à 09h30

États-Unis (Washington DC) : à 11h30

États-Unis (PT) : à 08h30

Guatemala : à 09h30

Honduras : à 09h30

Mexique : à 10h30

Nicaragua : à 09h30

Panama : à 10h30

Paraguay : à 11h30

Pérou : à 10h30

Porto Rico : à 11h30

République Dominicaine : à 11h30

Uruguay : à 12h30

Venezuela : à 11h30

