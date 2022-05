Star Wars : Obi Wan Kenobi | Qu’est-il arrivé au Grand Inquisiteur ?

Obi-Wan Kenobi se sent vaincu. L’ancien maître Jedi, désormais en exil sur Tatootine, se consacre à assurer la sécurité d’un Luke Skywalker de 10 ans. Cependant, l’arrivée des Inquisiteurs sur la planète, ainsi que d’autres circonstances, l’obligent à participer à une aventure dangereuse. La nouvelle série Star Wars pour Disney + a introduit un personnage qui figurait déjà dans le canon officiel, le Grand Inquisiteur. Si vous n’avez pas vu le chapitre ou ne voulez pas en savoir plus, nous vous recommandons de ne pas continuer à lire : l’éviscération arrive.

Le Grand Inquisiteur est le chef d’un corps d’élite spécialisé dans la chasse aux Jedi et constitué d’un groupe de personnes sensibles à la Force. Pour cette raison, beaucoup d’entre eux étaient des Padawans ou des initiés Jedi dans leur vie précédente, bien qu’ils aient maintenant succombé au côté obscur. Reva, la troisième sœur, maintient une position clairement provocante contre ses supérieurs, une friction qui atteint son paroxysme à la fin du deuxième épisode, quand Obi-Wan découvre qu’Anakin Skywalker (Darth Vader) est toujours en vie.

Les Inquisiteurs arrivent sur Tatooine.

Le Grand Inquisiteur est-il mort ?

Aveugle d’ambition, la Troisième Sœur défie le Grand Inquisiteur et élabore un plan pour attirer et capturer Kenobi. Pour ce faire, il kidnappe Leia Organa, une décision que leurs dirigeants n’aiment pas car elle est la fille de Bail Organa, c’est-à-dire d’un sénateur impérial. Reva refuse de perdre le crédit de Dark Vador et plonge son sabre laser dans les tripes du Grand Inquisiteur, le faisant s’effondrer au sol, complètement trahi. La blessure semble suffisamment grave pour causer sa mort, ce qui a conduit certains fans à suggérer certaines théories, bien que pas trop solides. Car non, il n’y a qu’un seul Grand Inquisiteur et c’est celui-ci.

Il est impossible qu’il soit mort pour une raison très simple : il est l’un des méchants de Star Wars : Rebels, une série animée qui se déroule des années après les événements de cette série. En revanche, la théorie selon laquelle il s’agit d’un autre Inquisiteur n’est pas non plus étayée, puisque ce personnage de l’espèce Pau’ano apparaît dans la bande dessinée Dark Vador : Dark Lord, dont l’histoire se déroule juste après Revenge of the Sith.

Le Grand Inquisiteur dans Star Wars : Rebels.

La question n’est pas de savoir s’il est mort, mais comment ils vont justifier sa « résurrection ». Réservoir Bacta? Il pourrait être. De plus, des images du Grand Inquisiteur dans la forteresse impériale ont été montrées dans la bande-annonce, ce qui correspond de manière prévisible à des images ultérieures. En tout cas, la saga a laissé de nombreux personnages pour morts puis ils sont revenus, comme Dark Maul ou Palpatine lui-même. Tout est possible.

Star Wars : Obi-Wan Kenobi diffusera son troisième épisode le mercredi 1er juin sur Disney+. Le reste fera ses débuts à ces dates.

