Kirby 64 va corriger un gros bug sur Nintendo Switch Online

Le dernier jeu du catalogue des titres classiques de la Nintendo 64 sur Nintendo Switch Online n’a pas non plus été sans problèmes. Quelques heures après la mise en service de Kirby 64 : The Crystal Shards, certains utilisateurs se sont plaints qu’un bug les obligeait à redémarrer le jeu. Les Japonais ont reconnu l’erreur et se sont déjà mis au travail pour trouver une solution, qui passera par un patch.

« Un bug a été trouvé dans Kirby 64: The Crystal Shards pour Nintendo 64 – Nintendo Switch Online qui empêche les joueurs de progresser dans l’aventure sous certaines conditions. Un patch pour corriger le bug sera publié la semaine prochaine. Nous nous excusons pour tout inconvénient » . Ce message a été publié par Nintendo France le 27 mai, la mise à jour sera donc disponible dans les prochains jours.

L’erreur se produit sous l’eau

C’était quoi exactement le bug ? Comme certains utilisateurs l’ont montré sur les réseaux sociaux, le problème se produit exclusivement dans les phases sous-marines. Lorsqu’elle subit des dégâts dans certaines circonstances, la boule rose est paralysée et il n’y a rien à faire pour continuer la partie. La seule solution jusqu’à ce que le patch soit mis à disposition des joueurs est de redémarrer la scène.

L’émulation de la Nintendo 64 dans la machine actuelle de Kyoto s’attire les critiques depuis que les premiers titres de cette console sont arrivés au service. Cependant, ceux de Mario ont mis à jour et corrigé ces erreurs au fur et à mesure. Il existe actuellement un total de 15 jeux vidéo sur cette console, exclusifs aux abonnés Nintendo Switch Online + Expansion Pack. Ils sont les suivants:

Kirby 64 : Les éclats de cristal Super Mario 64 La Légende de Zelda : Ocarina of Time mario kart 64 Guerres de Lylat L’histoire de Yoshi Péché et châtiment docteur mario 64 mario-tennis OPÉRATION WINBACK Mario de papier Banjo-Kazooie La légende de Zelda : le masque de Majora f zéro x mario-golf

