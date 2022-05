Sony suggère d’arrêter de publier des jeux PS4 d’ici 2025

Horizon Forbidden West et Gran Turismo 7 ne sont pas les derniers jeux vidéo intergénérationnels que PlayStation Studios publiera à la fois sur PS4 et PS5. God of War : Ragnarök, un autre des jeux les plus attendus, sortira également sur les deux consoles. Compte tenu des problèmes d’approvisionnement des machines de nouvelle génération, la durée de vie de l’ancien matériel a été allongée. Jusqu’à quand? Sony prévoit que d’ici 2025, il ne sortira plus de jeux sur PlayStation 4.

L’information a été révélée après une présentation de Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment. Un graphique présenté par le manager a laissé entendre qu’en 2025 sa stratégie laissera de côté la PS4 pour se concentrer entièrement sur la PS5 et une expansion qui va au-delà des consoles. Selon Ryan lui-même, la moitié des sorties de PlayStation Studios seront sur PC et mobile. Jusqu’à ce moment, l’expansion sera progressive.

Pourquoi développer sur PC et mobile ?

Dans la présentation, le président a assuré que PlayStation a réussi à proposer des titres pour un joueur avec « une narration graphique et de beaux graphismes », mais en même temps, ils ont été « restreints à une portion étroite » de l’ensemble du marché du jeu vidéo. Ils conçoivent l’idée d’élargir leur vision et de se rapprocher des PC, des téléphones portables et des jeux en tant que service comme « une opportunité de changer la donne » et d’être présents sur un segment de marché beaucoup plus large.

La crise des semi-conducteurs a ralenti la vente des consoles de nouvelle génération. Cette situation, qui perdure depuis 2020, ne semble pas résolue à court terme, si bien que la production et la distribution ont été sérieusement affectées. Depuis le lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, il est impossible de les acheter dans les magasins physiques, car toutes les unités sont vendues en ligne dès que le stock est réapprovisionné.

L’actualité PS4 et PS5 sera dévoilée lors du State of Play du 2 juin, tous les détails ici. C’est aussi le mois du nouveau PS Plus.

source | IGN