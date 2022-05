Chevaliers de Gotham | WB explique pourquoi PS4 et Xbox One ne sortent pas

Gotham Knights a été initialement annoncé pour la génération actuelle et précédente de consoles, mais Warner Bros. Games a annulé les versions PS4 et Xbox One. En plus de souligner qu’ils voulaient maximiser l’expérience sur le nouveau matériel, ils n’ont pas expliqué les raisons derrière cela. .décision. Maintenant, pendant le temps des questions et réponses (AMA), le producteur Fleur Marty a évoqué ce problème et a confirmé que la raison principale était l’échelle et les dimensions du produit.

« Lorsque nous avons considéré l’échelle et les dimensions de Gotham Knights, nous avons dû prioriser et concentrer nos efforts sur la sortie d’un jeu qui fonctionnerait à un niveau de qualité satisfaisant sur la génération actuelle », a-t-il expliqué. « Nous comprenons parfaitement que cela dérange les joueurs qui ne possèdent pas de console de cette génération, mais croyez-moi, nous n’avons pas pris cette décision à la légère. En fin de compte, nous voulions nous concentrer sur la livraison d’un jeu dont nous étions vraiment fiers. »

Un Gotham sans Batman

Dans cette production de Warner Bros. Games Montreal, les créateurs de Batman : Arkham Origins, la ville de Gotham s’est retrouvée sans son super-héros particulier. Avant la mort de Batman, les nouveaux protecteurs de la ville se lèveront, ainsi le joueur gérera des personnages comme Robin, Red Hood, Batgirl et Nightwing.

Gotham Knights sera disponible le 25 octobre sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. C’est l’une des grandes sorties de Warner Bros. Games après LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, même si ce ne sera pas la seule. Un autre des titres les plus attendus est Hogwarts Legacy, dont la première est prévue pour cette année 2022. Le nouveau titre se déroulant dans l’univers magique de Harry Potter sortira sur les consoles précédentes, y compris sur Nintendo Switch (on ne sait pas s’il est en version native ou sur le nuage).

Suicide Squad : Kill the Justice League, de Rocksteady, sera exclusif à la nouvelle génération et sortira en 2023 après son retard.

