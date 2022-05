Fortnite Saison 3 : le premier teaser dévoilé

La saison 3 de Fortnite Chapter 3 est très proche, et Epic Games nous le fait savoir en nous montrant le premier teaser. Juste en dessous on vous montre le teaser, et on vous dit aussi tout ce qu’on sait dessus :

Fortnite : voici le premier teaser de la saison 3

Le dimanche 29 mai 2022, l’influenceur populaire Ali-A a tweeté ce qui suit : « Le compte officiel de Fortnite m’a envoyé ceci par message privé. Teaser de l’événement ? Nouvelle saison ? »

L’image semble être la quatrième partie d’un puzzle, un peu comme la façon dont Epic Games avait l’habitude de créer les différents teasers de la saison lors du chapitre 1 de Fortnite. De l’image elle-même, nous ne pouvons pas discerner grand-chose, sauf qu’il semble s’agir d’un hologramme montrant des cibles avec des zones d’attaque ou de collision. Comme l’indique le dataminer FN_Assist, dans l’hologramme, il semble que le point zéro et les îles des chapitres 2 et 3 soient représentés.

L’événement final de la saison 2 aura lieu le samedi 4 juin prochain à 22h00 CEST, et son nom est précisément Collision. Tout ce qui est montré à ce jour suggère que les Sept préparent le Mecha afin d’affronter l’Ordre Imaginaire dans The Collider, et ainsi stopper leurs plans diaboliques.

Art officiel de l’événement final Collision à Fortnite

Qu’Epic Games ait fait confiance à Ali-A lors de la diffusion de ce teaser ne devrait pas nous surprendre ; le youtuber était le plus récent ajout à la série Fortnite Idol, avec sa propre skin et d’autres accessoires. Tout indique qu’il s’agit simplement d’une action promotionnelle conjointe entre l’influenceur et l’entreprise.

Dans tous les cas, nous serons attentifs pendant les jours précédant l’événement, car il y aura sûrement plus de teasers et d’informations à ce sujet. En attendant, nous vous recommandons de consulter notre guide complet Fortnite Battle Royale, où nous vous donnons toutes les clés du jeu, y compris comment monter de niveau rapidement afin de pouvoir débloquer tout le contenu du Battle Pass.

