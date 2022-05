Banjo-Threeie : un fan recrée le troisième volet annulé pour Nintendo 64

Banko-Kazooie est l’une des sagas d’aventure de plateforme les plus appréciées de tous les temps. Il est né exclusivement pour Nintendo 64 et près de 25 ans plus tard, nous n’avons vu que deux versements principaux et quelques retombées. Quand on regarde en arrière et qu’on se souvient du nom de Banjo-Threeie, on ne peut s’empêcher de penser avec tristesse au troisième volet qui a été annulé à l’époque —des années plus tard, il est devenu Banjo-Kazooie : Nuts and Bolts, a title different-. On n’a pas mis la main dessus, mais grâce à un fan on peut imaginer ce que ça aurait été.

Le compte YouTube Project Dream a réalisé ces derniers mois plusieurs vidéos dédiées à la saga, recréant différents jeux avec Unreal Engine. Et le plus récent est une réinvention complète de la bande-annonce de Banjo-Threeie, dans laquelle on peut voir Gruntilda’s Lair, des décors en tous genres et, bien sûr, le drôle de couple formé par l’ours et son compagnon ailé grincheux, tout en écoutant un très thème musical caractéristique. Ci-dessous la bande-annonce. Bien sûr, l’auteur a confirmé qu’il n’avait aucune intention de le rendre jouable.

Banjo-Kazooïe | Où jouer la saga en 2022 ?

L’option de profiter de Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie dans leurs versions originales consiste à conserver les cartouches pour Nintendo 64. En ce qui concerne l’aventure de plate-forme particulière, l’exploration et la construction de véhicules Banjo-Kazooie : Nuts and Bolts —Caches et Cachibaches en France— , le jeu est sorti exclusivement sur Xbox 360.

Les trois jeux sont actuellement disponibles (avec des textures HD) sur Xbox 360, Xbox One et Xbox Series X|S grâce à la rétrocompatibilité. Vous pouvez les acheter séparément via le Microsoft Store, ainsi que dans la compilation Rare Replay, qui comprend plus de 20 jeux du studio britannique tels que Perfect Datk, Blast Corps, Battletoads, Jet Force Gemini ou Conker’s Bad fur Day, entre autres.

source | Projet Dream sur YouTube