Dragon Ball : la figure brutale de Goku et Vegeta lançant leurs attaques mythiques en double

Dragon Ball est une machine pour générer du contenu et du merchandising comme aucune autre au niveau anime et manga. La série d’Akira Toriyama est plus vivante que jamais grâce au suivi mensuel du manga qui fait avancer l’intrigue de Dragon Ball Super et la proximité du nouveau film, qui sort dans moins d’un mois au Japon et est attendu dans notre pays tout au long de cette année .

Par conséquent, il n’est pas surprenant que Banpresto continue de créer des figures spectaculaires pour représenter toutes sortes de moments emblématiques que nous avons vus dans le manga et dans la série. Aujourd’hui, nous voulions vous montrer l’Ichibansho de Son Goku & Vegeta (Super Saiyan God Super Saiyan) – Vs Omnibus Super – Dragon Ball Super. Ni plus ni moins que l’un des moments emblématiques que nous avons vus dans ce qui est sûrement le meilleur film de la série : Dragon Ball Super : Broly.

À un moment du combat, Goku et Vegeta se retrouvent en difficulté dans leur transformation maximale de l’époque, le SS Blue, et décident d’unir leurs forces pour vaincre un Broly déchaîné qui n’avait aucun contrôle du tout.

C’est alors que nous les avons vus lancer, d’un côté, le Kame Hame Ha, et de l’autre, le Galick Gun. Un grand moment qui est recréé de cette manière dans la figure dont nous parlons aujourd’hui et que vous pouvez voir dans plusieurs images :

C’est une pièce commune dans laquelle les deux personnages sont placés de manière idéale pour pouvoir être posés sur l’étagère, avec une mesure de 20 centimètres de type pré-peint en PVC et ABS. Il fait partie de la série Ichibansho, qui recrée des personnages initialement sortis sous le nom d’Ichiban Kuji au Japon et heureusement, ils arrivent déjà ici. Vous pouvez l’acheter au prix de 85 euros dans la boutique officielle Banpresto, sur ce lien.

Emballé avec des détails du film Broly



Cette série de figurines a des expressions de type anime beaucoup plus marquées que d’autres plus traditionnelles que nous avons vues de la marque et qui font partie d’autres séries, cherchant à obtenir une plus grande expression et aussi des positions attrayantes qui ne sont pas un simple stand-up. Dans le cas présent, Goku et Vegeta sont dans une position offensive et avec une expression agressive qui cherche à lancer la plus grande attaque possible.

Dans les détails, nous pouvons voir comment les vêtements sont cassés de différents côtés dans le cas des deux Saiyans, en particulier aux extrémités, et le type de peinture utilisé nous permet de voir différents contrastes et ombres dans la position des deux personnages lors du lancement de l’attaque Dans la question. Les reliefs du corps, comme au niveau des genoux, des bras et du dos, sont des finitions de qualité.

Il n’est pas très courant d’avoir une pièce dans laquelle deux des personnages les plus vendus en termes de chiffres sont ensemble, c’est pourquoi nous l’avons trouvé très attrayant, notamment parce que nous pouvons les voir en position d’attaque et à cause de la façon dont ils sont placés .à côté de l’autre. Vous pouvez les voir plus en détail dans cette vidéo ci-dessous :

Dragon Ball Super: Super Hero est presque là, et récemment nous avons pu voir la dernière bande-annonce où Gohan était à nouveau le protagoniste, comme cela semble se produire dans cette séquence réalisée à 100% avec cgi. Nous aurons sûrement plus de nouveautés sous forme de merchandising à l’avenir. Vous pouvez trouver cette figurine de Goku et Vegeta et bien d’autres dans la boutique officielle Banpresto.