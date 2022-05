Multiversus : 5 Personnages Que Nous Aimerions Voir Dans Le Futur

Le nombre de sagas Warner Bros est si large et compte tellement de personnages qu’il est presque impossible d’en sélectionner une poignée. Chaque marque a des protagonistes puissants que le studio peut utiliser lorsque la situation l’exige. MultiVersus, le brawler free-to-play (gratuit mais avec des microtransactions skins) développé par Player First Games ajoutera de nouveaux combattants au fil du temps. Ils ont des sagas telles que les super-héros de DC Comics, Game of Thrones, Harry Potter, Looney Tunes, Scooby-Doo, etc.

Cinq sont les prétendants que nous avons choisis. Ce ne sont peut-être pas les vôtres, et il y a probablement des dizaines de combinaisons, mais ce sont quelques-uns des personnages que nous aimerions voir à l’avenir. Si vous voulez jeter un œil à ceux qui sont déjà confirmés, vous pouvez cliquer sur ce lien. Pour tout le reste, fantasmons !

Gandalf (Le Seigneur des Anneaux)

Vous ne pouvez pas passer! Gandal le Gris (ou le Blanc), bâton en main, exécute un de ses sorts et tient ses ennemis à distance. Le personnage créé par JRT Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et d’autres œuvres ne fait pas partie de la liste initiale de MultiVersus, mais sa présence est un secret de polichinelle. Et c’est que le magicien emblématique a déjà été vu dans des images divulguées avant son annonce officielle. Imaginez un instant que Warner Bros. Games confirme également Albus Dumbledore. Duel de sorciers en vue ? Le débat sur qui est le plus puissant peut enfin être réglé sur le champ de bataille.

Fuite de Gandalf dans Multiversus.

Harry Potter (Harry Potter)

Sept ans à Poudlard ça fait du bien, surtout si vous êtes Harry Potter, vous avez un ennemi mortel à vos trousses et un talent plus que remarquable pour enfreindre les règles. Le garçon sorcier, alors adolescent, est le protagoniste de l’une des sagas les plus puissantes de Warner Bros. Cela semble être une question de temps avant que les personnages de JK Rowling défient Batman, Superman, Arya Stark et compagnie dans un combat sans quartier. En tant que représentant le plus célèbre de la marque, Potter dispose de toute une série de sorts préparés et d’une baguette aussi puissante que celle de Lord Voldemort. Et pendant que nous y sommes, et s’ils introduisaient Lord Voldemort de Ralph Fiennes à la place ? Ou les deux?

Rick et Morty (Ricky et Morty)

Rick Sanchez est un vieux scientifique grossier, toujours prêt à horrifier les gens avec un rot ou un crachat. Il a passé une partie de sa vie à voyager à travers différentes galaxies et a acquis une personnalité qui le rapproche de la figure du savant fou et grincheux. Il est généralement accompagné de son petit-fils Morty, un garçon de 14 ans avec un béguin et un cerveau limité. Peu à peu il met de côté sa lâcheté, mais son intelligence reste toujours au même niveau : souterrain. MultiVersus a ajouté Rick & Morty au droit d’auteur de MultiVersus… des personnages en vue ?

LeBron James (Space Jam)

Le cas de LeBron James est particulier car il s’agit peut-être d’un personnage du film Space Jam : A New Legacy, mais aussi d’une vraie personne en chair et en os. Le basketteur, star de la NBA, joue pour les Lakers de Los Angeles et est un grand maître du basket. Son style de combat dans MultiVersus est facile à projeter dans l’imagination : agile, rapide et avec une balle propre, comme dans ce jeu vidéo mettant en vedette Michael Jordan (également dans Space Jam, dans le premier cas) développé par Amy Hennig, la réalisatrice de la trilogie Uncharted et l’un des nouveaux jeux Star Wars. Dans Michael Jordan : Chaos in the Windy City, le joueur a réussi de bons coups. Sera-ce le tour de LeBron James ?

Daenerys Targaryen (Game of Thrones)

Arya Stark, le jeune descendant mortel de Ned Stark et Catelyn Stark, est l’un des personnages à avoir fait ses débuts depuis l’alpha privé MultiVersus. La série Game of Thrones compte une myriade de combattants charismatiques et même The Hound a sonné comme un futur ajout à la liste. Daenerys Targaryen, prétendant au trône de fer, a quelque chose que les autres n’ont pas : les dragons. Et il sait très bien les utiliser. Nous ne savons pas comment un tel mécanicien s’intégrerait, mais nous sommes presque sûrs que Drogon, Rhaegal et Viserion seraient plus qu’heureux de se nourrir des ennemis qu’ils brûlent avec leur feu mortel.

MultiVersus a lancé une alpha privée sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Chez Netcost, nous avons testé la version à l’avance et nous avons publié nos premières impressions, plutôt positives. Vous pouvez les lire ici.