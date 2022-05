From Software confirme le retour des serveurs Dark Souls sur Steam

Il y a plus de 4 mois, une faille de sécurité dans le mode PvP (joueur contre joueur) de Dark Souls 3 a fait des ravages chez les victimes de l’attaque de piratage. Pour tenter de le résoudre, ou plutôt à titre préventif, From Software et Bandai Namco ont décidé de fermer les serveurs du jeu et des deux opus précédents. Les deux sociétés ont assuré qu’elles travailleraient pour trouver une solution définitive, et tout indique qu’elles l’ont déjà trouvée : l’étude japonaise a confirmé qu’elle procéderait bientôt à la restauration des serveurs.

Le média PC Gamer a contacté From Software par e-mail, et la réponse reçue confirme qu’ils travaillent à « restaurer les serveurs pour chaque jeu », ce qui se fera « progressivement ». Bien sûr, comme l’indique le support en question, la mention de Dark Souls 3, pour être le principal titre concerné et avec celui avec le plus de joueurs dans ses modes multijoueurs, laisse penser qu’il sera le premier à être activé. Cependant, aucune date précise n’a été partagée.

âmes sombres 3

En supposant que tout le monde sache que les premier et deuxième versements – dans la version Scholar of the First Sin – sont arrivés sur PC, PS3 et Xbox 360 et que Dark Souls 3 a atterri sur PC, PS4 et Xbox One, il est actuellement possible de profiter de la premier jeu dans sa version remasterisée, disponible sur toutes les plateformes, y compris Nintendo Switch. De plus, si vous ne les avez pas encore joués et que vous souhaitez les rassembler dans la même compilation, vous avez à votre disposition la collection Dark Souls Trilogy, qui apporte avec elle tout le contenu DLC. (l’extension Artorias pour le premier chapitre, la Trilogie des Couronnes pour le second, et 3 autres pour le troisième).

