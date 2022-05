Sega annonce un événement au cours duquel il dévoilera son nouveau projet ; date, heure et où le voir

Nouvelle annonce de projet Live Stream est le nouvel événement Sega, qui sera diffusé le mercredi de la semaine prochaine. Bien que les détails sur ce que nous verrons ne soient pas sortis, le nom est plus que suffisant pour susciter l’intérêt des joueurs, puisque mardi prochain, le 3 juin, nous assisterons à l’annonce d’un nouveau projet par la société japonaise.

L’espace, dirigé par le présentateur Misuzu Araki, mettra en vedette la présence de Hiroyuki Miyazaki et Yosuke Okunari, producteurs qui ont travaillé sur d’innombrables jeux tels que Sonic, Phantasy Star, Sega Rally, Jet Set Radio et Panzer Dragoon, entre autres. Nous vous disons comment le voir, quand et à quelle heure il est dans votre pays.

Événement Sega : date, heure et comment le regarder en ligne

L’événement sera diffusé le mardi 3 juin prochain et vous pouvez le regarder via YouTube au lien suivant. En France, il commencera à 13h00. Ci-dessous nous vous proposons le planning complet pour le reste du monde.

France (Péninsule et Îles Baléares) : à 13h00

France (Îles Canaries) : à 12h00

Argentine : à 08h00

Bolivie : à 07h00

Brésil : à 08h00

Chili : à 07h00

Colombie : à 06h00

Costa Rica : à 05h00

Cuba : à 07h00

Equateur : à 06h00

El Salvador : à 05h00

États-Unis (Washington DC) : à 07h00

États-Unis (PT) : à 04h00

Guatemala : à 05h00

Honduras : à 05h00

Mexique : à 06h00

Nicaragua : à 05h00

Panama : à 06h00

Paraguay : à 07h00

Pérou : à 06h00

Porto Rico : à 07h00

République Dominicaine : à 07h00

Uruguay : à 08h00

Venezuela : à 07h00

