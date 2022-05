The Mandalorian : Pedro Pascal anticipe "grandes surprises" dans la saison 3

Les millions de fans de Star Wars à travers le monde ont eu ce week-end un rendez-vous incontournable avec l’événement Star Wars Celebration, au cours duquel nous avons vu l’annonce de Star Wars Jedi: Survivor et des nouvelles liées aux multiples séries en production. L’une d’elles est, comment pourrait-il en être autrement, The Mandalorian, l’une des préférées de tous et dont la troisième saison arrivera en 2023 sur Disney+, une saison pour laquelle Pedro Pascal, interprète de The Mandalorian, anticipe « de grosses surprises ».

« Le plus difficile, ce sont les moyens créatifs dont disposent les journalistes pour vous tester et vous jouer des tours, mais je suis devenu très bon dans ce domaine », explique Pascal, à propos de la façon dont ils essaient de lui soutirer des informations sur la saison 3. le plus simple c’est que je veux que rien ne gâte personne. je ne vais pas le faire. j’ai une grande gueule et je ne sais pas garder les secrets. je veux que tout soit une surprise, et il y a de grandes surprises à venir dans la saison 3. »

Ahsoka a aussi son espace

L’une de ces surprises sera la première du personnage d’Ahsoka, joué par Rosario Dawson, qui aura également sa propre série télévisée sur Disney +, et qui est déjà en plein tournage. « Je ne suis pas une personne qui aime beaucoup s’entraîner, j’ai la quarantaine et c’est le rôle le plus exigeant de ma vie », a déclaré Dawson à l’époque.

« Ahsoka n’est pas du genre à se lasser, et je ne peux pas la jouer comme si elle était humaine », poursuit l’actrice. « C’est une extraterrestre infatigable. Elle est précise. Elle est à un niveau supérieur. Le défi pour moi était de montrer et d’exprimer cela. Je ne m’entraîne pas nécessairement pour moi, mais pour elle, tous les jours de la semaine, et je ne le fais pas. » Je veux que ce soit comme « Hé, Ahsoka. Elle semble un peu fatiguée dans cette scène. » »

La saison 3 de The Mandalorian sera diffusée en février 2023 sur Disney +, mais pour faciliter l’attente, nous pouvons commencer à profiter de la série avec Obi Wan Kenobi, joué à nouveau par Ewan McGregor, et avec Hayden Christensen de retour dans le rôle d’Anakin Skywalker / Dark Vador.

Source: Célébration de Star Wars