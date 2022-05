Le plus grand progrès dans Star Wars Jedi: Survivor est "ray tracing et éclairage"

Dans un week-end marqué par la Star Wars Celebration, où de nombreuses nouvelles liées à la série à venir de la franchise ont été annoncées, il y a aussi eu de la place pour les jeux vidéo. Et à cet égard, l’événement ne nous a apporté rien de moins que l’annonce de Star Wars Jedi : Survivor, la suite tant attendue du succès Star Wars Jedi : Fallen Order. Dans une interview avec le portail officiel, son directeur Stig Asmussen a abordé divers sujets, parmi lesquels il convient de souligner les avancées techniques qui leur ont permis de travailler avec de nouveaux matériels tels que les nouvelles consoles, PS5 et Xbox Series.

« Je pense que la chose la plus importante à propos de la PS5 et de la Xbox Series est le ray tracing et l’éclairage », commence Asmussen en expliquant. « Cela nous a permis de faire un éclairage en temps réel avec une fidélité comme jamais auparavant. En temps réel, nous pouvons faire des changements en même temps que nous changeons la lumière, en gros. Cela signifie qu’il y a plus de temps pour peaufiner, et obtenir des résultats que de se sentir plus cinématographiques. »

Profiter de tout ce qu’offrent les nouvelles consoles

De plus, Asmussen parle de disques « rapides comme l’éclair » sur les deux consoles, prévoyant également qu’ils tireront parti des capacités DualSense de la PS5.

« Nous avons ces disques ultra-rapides sur ces consoles qui vont nous permettre de charger beaucoup de contenu très rapidement », dit-il. « J’ai toujours travaillé sur des jeux qui n’ont pas de temps de chargement. Le fait que ces consoles disposent d’un stockage aussi rapide a facilité les choses. Ce sont probablement les deux plus grands avantages. Et la PlayStation 5 dispose également d’une technologie haptique où nous irons plus profond, c’est un processus plus simple en général ».

Pour le moment, Star Wars Jedi : Survivor n’a pas de date de sortie définitive, pas même de fenêtre approximative, mais il arrivera tout au long de 2023 sur PS5, Xbox Series et PC.

