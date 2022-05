Black Desert Online en Amérique latine sera également publié par Pearl Abyss

Le développeur sud-coréen Pearl Abyss a annoncé qu’à partir du 23 juin, il prendra les rênes de Black Desert Online en Amérique latine après 4 ans depuis qu’ils se sont associés à RedFox Games pour cette tâche.

période de transfert

A partir de cette semaine et jusqu’au 23 juin, les aventuriers pourront transférer leurs comptes des services de RedFox Games vers Pearl Abyss via le site officiel. Tous les joueurs qui s’inscrivent pour ce transfert seront récompensés par un titre spécial, un objet d’accueil conçu spécialement pour les aventuriers latino-américains, un animal de compagnie de niveau 4, 1 000 Chronilites et bien plus encore.

« Nous veillerons à ce que le processus de transfert soit totalement transparent pour les utilisateurs », a déclaré Jin Young Heo, PDG de Pearl Abyss. « Nous sommes ravis de commencer une nouvelle aventure avec nos aventuriers bien-aimés en Amérique latine, et nous ferons de notre mieux pour écouter la communauté et fournir le meilleur service possible dans le jeu. »

améliorations

Ce changement offrira aux utilisateurs LATA un service de gestion communautaire premium dans les langues prises en charge.

Avec cela, Black Desert sera officiellement publié par Pearl Abyss pour toutes les plateformes du monde, au service de 45 millions d’utilisateurs sur PC, smartphones et consoles.

Dernières mises à jour de contenu pour la version PC et les consoles

Black Desert Online sur PC introduit une mise à jour majeure du champ de bataille, « Marni’s Kingdom », une nouvelle zone de monstres privée qui permet aux aventuriers de chasser des monstres en privé pendant une heure par jour sans avoir à se soucier d’être attaqués par d’autres joueurs.

Il y aura également des améliorations majeures aux zones de monstres qui amélioreront l’expérience PvE. Par exemple, les terrains de chasse ont été diversifiés avec leur propre trait unique et l’équilibre global des butins d’objets ou des tables de butin a été ajusté pour donner à chaque zone de monstre une caractéristique unique. Les aventuriers peuvent également s’attendre à obtenir des augmentations plus importantes du taux d’obtention d’objets avec un nouveau seuil de 400 %.

Dans la version console, le lancement de la classe Drakania est venu, les défis de mise à niveau de la saison auront également lieu, qui offrent des récompenses spéciales en fonction du niveau atteint avec cette classe.

Enfin, le jeu apportera également un tournoi saisonnier 3v3, la « Tuvala Cup », à la version console. Les participants au tournoi s’affronteront en utilisant leurs personnages saisonniers et les gagnants recevront des récompenses. Les inscriptions débuteront début juin.

Pour plus de détails sur les dernières mises à jour, vous pouvez visiter le site officiel de Black Desert Online.