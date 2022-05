FNCS Fortnite Saison 2 – Finales : dates, heures et Twitch Drops

La finale FNCS, la Fortnite Chapter 3 Season 2 Fortnite Champion Series a lieu les 28 et 29 mai 2022. Des récompenses gratuites peuvent être obtenues grâce aux drops Twitch pour avoir regardé certaines chaînes lors de la diffusion de cet événement. Juste en dessous nous vous indiquons ce que vous devez faire pour gagner ces récompenses :

Finales du FNCS de Fortnite Chapitre 3 – Saison 2 : dates et horaires

La finale FNCS de la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite commence le samedi 28 mai à 17 h 00 CEST et se termine le lundi 30 mai à 6 h 00 CEST. Pendant cette période, sur Twitch, il y aura des flux en direct sur les chaînes officielles et sur certaines chaînes individuelles du Fortnite FNCS.

Fortnite Saison 2 : comment regarder les finales FNCS en direct

La première option que nous avons pour voir les finales FNCS du chapitre 3 de la saison 2 de Fortnite en direct et en direct est Twitch. Toutes les émissions seront diffusées en direct dans toutes les langues et vous pourrez les regarder sur watch.fortnite.com. Une autre option consiste à vérifier la liste des flux Twitch avec des baisses activées et à entrer l’un d’entre eux.

Comment obtenir des récompenses en regardant le Fortnite FNCS avec Twitch Drops

Récompenses gratuites de FNCS Twitch pendant la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite

En regardant un total de 60 minutes de n’importe quel flux FNCS Twitch dont les drops ont été activées entre le 28/05/2022 à 17h00 CET et le 30/05/2022 à 06h00 CET, nous pouvons obtenir les récompenses suivantes :

Graffiti distinctif de la couronne (pour regarder 30 minutes au total)

Écran de chargement Ravager Duo (pour regarder 60 minutes au total)

Avec les récompenses obtenues, nous devrons les réclamer sur la page d’inventaire Twitch. Une fois cela fait, nous les recevrons automatiquement la prochaine fois que nous nous connecterons à Fortnite.

Veuillez également noter que pour réclamer les récompenses, nous devons avoir connecté notre compte Twitch à notre compte Epic Games. Pour ce faire, nous allons dans cette section du Web.

Le FNCS est l’arène de compétition au plus haut niveau de Fortnite. Si vous n’êtes pas intéressé par cet aspect du jeu, dans notre guide complet Fortnite Battle Royale, nous vous aiderons à terminer toutes les missions et à monter de niveau rapidement.

