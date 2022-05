Star Wars KOTOR 2 confirme sa date de sortie sur Nintendo Switch

Star Wars: Knights of the Old Republic – The Sith Lords, mieux connu sous le nom de KOTOR 2, est l’un des jeux vidéo les plus populaires basés sur la franchise légendaire. Il a été initialement publié en 2004 et au fil des ans, nous l’avons vu atteindre diverses plateformes. Et maintenant, le jeu titre suivra les traces du premier opus et sera disponible sur Nintendo Switch le 8 juin.

Il s’agit d’une remasterisation qui propose des cinématiques en haute définition et des améliorations dans les textures, les effets, l’interface utilisateur et le système de contrôle. Mais le plus intéressant réside dans The Sith Lord Restored Content, un DLC qui ajoute une mission spéciale mettant en vedette le droïde HK-47, de nouvelles scènes, des dialogues et des changements dans la fin. Ces contenus ont été implémentés il y a longtemps dans la version PC.

Exilé, pendant votre absence, les Sith nous ont chassés jusqu’au bord de l’extinction. Nous aiderez-vous à défendre l’Ancienne République ou la mènerez-vous à la destruction ? STAR WARS™: Knights of the Old Republic™ II – Les Seigneurs Sith arrive sur Nintendo Switch le 8 juin ! https://t.co/IaYLoDTDMq pic.twitter.com/jI0FEy5NEf – Aspyr (@AspyrMedia) 27 mai 2022

Star Wars KOTOR Remake va loin

L’ambitieux remake développé par Aspyr Media et LucasFilm pour PC et PS5 a été annoncé lors de la dernière ligne droite de l’année dernière, et tout indique que nous devrons attendre longtemps pour le mettre entre nos mains. L’étude responsable a récemment commenté que tout va bienmais qu’il y a beaucoup de travail à faire : « Nous sommes pleinement convaincus que le jeu va être fantastique, mais c’est un produit massif et les titres énormes nécessitent beaucoup d’efforts et de temps pour bien sortir, surtout quand nous sommes parler d’un jeu vidéo qui est très ancien, donc en gros, ils doivent refaire le remake à partir de zéro « , ont-ils expliqué.

De retour dans Star Wars: Knights of the Old Republic II – The Sith Lords pour Nintendo Switch, le titre sera mis en vente le 8 juin. Le jeu sera proposé au prix de 14,99 euros sur l’eShop, où vous pourrez également trouver un pack comprenant le premier volet de la saga pour 29,99 euros.

source | Aspyr Media