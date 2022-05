Crimes of the Future est tellement terrifiant que « les gens quittent la pièce au bout de 5 minutes »

Crimes of the Future est le nouveau film d’horreur réalisé par David Cronenberg (The Fly, eXistenZ, The Dead Zone). Il est actuellement diffusé au Festival de Cannes (du 17 jusqu’à aujourd’hui 28 mai) et s’il y a une chose que l’on peut préciser, c’est qu’il ne laisse personne indifférent. Le plus surprenant est la déclaration du réalisateur canadien lui-même, qui assure que le degré de terreur et de violence explicite dans le film est si élevé que certains spectateurs « quittent la salle pendant les 5 premières minutes ».

De l’autre côté de la balance, nous avons les critiques positives que reçoit le film : selon le média Deadline, dès la parution du générique, une ovation de plus de 6 minutes a eu lieu, chose pour laquelle Cronenberg était « sans voix », en raison de «l’émotion à la réception des applaudissements.

Crimes du futur : de quoi s’agit-il ?

Viggo Mortensen, Lea Seydoux, Kristen Stewart… Crimes du futur a un casting rempli de visages familiers. Quant à l’intrigue, le synopsis officiel raconte ceci : « Lorsque l’espèce humaine s’adapte à un environnement artificiel, le corps humain est soumis à de nouvelles transformations et mutations. Avec l’aide de sa compagne Caprice, Saul Tenser, artiste reconnu, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d’avant-garde. Timlin, chercheur au Bureau du registre national des organes, suit de près leurs pratiques. C’est alors qu’un groupe mystérieux apparaît : ils veulent exploiter la renommée de Saül pour révéler au monde la prochaine étape de l’évolution humaine. »

Crimes du futur est diffusé au Festival de Cannes depuis le 17 mai. Le film sortira dans les salles aux États-Unis le 10 juin – une semaine plus tôt à Los Angeles et New York. Pour le moment, il n’y a pas de date confirmée pour sa première en Europe.

source | Date limite (1), NME (2), Film d’affinité (3)