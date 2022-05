Si spectaculaire et coloré serait le remake du classique GTA Vice City sous Unreal Engine 5

Grand Theft Auto: Vice City est l’un des épisodes les plus mémorables de la saga, un titre qui a considérablement élargi GTA III et anticipé ce qui allait arriver avec le colossal GTA San Andreas. Et si nous avons récemment fait écho à ce à quoi ressemblerait Grand Theft Auto: San Andreas lui-même sous Unreal Engine 5, le même utilisateur d’une démonstration visuelle aussi colorée a fait de même avec GTA Vice City comme base, démontrant à quoi ressemblerait l’aventure mettant en vedette Tommy. comme Vercetti avec des graphismes mis à jour.

Voici à quoi ressemblerait GTA Vice City avec Unreal Engine 5

Et c’est que tout comme cela s’est produit avec la démo précédente basée sur GTA San Andreas, l’utilisateur TeaserPlay Studio a partagé une nouvelle vidéo sur ce à quoi ressemblerait un remake de GTA Vice City créé avec Unreal Engine 5, la dernière version d’un tel moteur graphique populaire et qui assume une révolution au niveau des virguerías graphiques. Et encore une fois, et malgré le fait qu’il ne s’agit pas d’un remake jouable, l’utilisateur responsable a réussi à capturer ce que ce serait de jouer à Vice City avec ladite technologie. Et le résultat ne pouvait pas être plus spectaculaire.

Ainsi, et comme nous pouvons le lire dans la description de la vidéo, cette récréation a été créée à l’aide de la technologie Lumen d’Unreal Engine 5, le tout pour « montrer à quel point Unreal Engine 5 est puissant pour créer des jeux en monde ouvert », en plus de « démontrer ce que une version remasterisée de GTA Vice City devrait ressembler. Enfin, l’utilisateur rappelle qu' »il ne s’agit que d’une bande-annonce conceptuelle faite par un fan pour montrer le potentiel d’Unreal Engine 5 et qu’il n’est pas prévu de sortir ce jeu ».

À la fin de l’année dernière, Rockstar Games a lancé les remasters de la trilogie GTA classique avec GTA Trilogy, une compilation qui comprend GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas, non sans controverse sur le résultat obtenu et tous les problèmes liés aux bugs et erreurs.

source | Teaser Jouer