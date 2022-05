Lucasfilm fixe la fenêtre de sortie du film Star Wars de Taika Waititi

Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilms, a mis une date de sortie approximative sur l’un des prochains films Star Wars actuellement en développement. Il s’agit du nouveau projet de Taika Waititi, réalisateur de films tels que Thor : Ragnarok ou le prochain Thor : Love and Thunder, tous deux de Marvel Studios, en plus d’autres longs métrages célèbres tels que Jojo Rabbit. Et ledit film arrivera plus tôt que prévu. A tel point que Kennedy a assuré que ce nouveau film, dont on ne sait rien pour le moment, sortira en salles en 2023, plus vers la fin de l’année prochaine, plus précisément. Cela a été assuré par le conseil d’administration dans une récente interview avec Total Film.

Le nouveau film Star Wars de Taika Waititi

« Nous allons sortir le film en 2023 », a assuré Kathleen Kennedy à Total Film interrogée sur la date approximative du nouveau long métrage de la saga de Taika Waititi. Bien sûr, Kennedy a précisé que « plutôt fin 2023 », ce qui signifierait que ladite première pourrait être l’un des blockbusters dudit Noël.

En ce sens, ce nouveau film prendrait la place du prochain film de Patty Jenkins de la saga Star Wars avec Rogue Squadron, même si Kennedy a assuré qu’aucune date n’a été bloquée. Malgré toutes ces informations, absolument rien n’a été révélé sur ce nouveau projet Waititi pour Star Wars.

Rappelons que Taika Waititi a déjà une expérience de travail avec Star Wars, puisqu’il a déjà réalisé un épisode de la première saison de The Mandalorian et prêté sa voix à l’androïde IG-11, également dans cette saison.

Nous verrons ce que sont les futurs films Star Wars après les annulations et les retards de projets tels que ceux des créateurs de Game of Thrones ou de la trilogie Rian Johnson.

source | Film total (via Gamesradar)