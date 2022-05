Diablo Immortal active le préchargement et confirme son heure de sortie

La franchise Diablo se prépare à un événement important de son histoire. Le 2 juin, Blizzard publiera Diablo Immortal, le free to play avec lequel ils comptent débarquer sur le terrain mobile. Le studio prépare son lancement en permettant le préchargement sur toutes ses versions.

Que vous ayez un appareil mobile iOS ou Android, vous pouvez désormais télécharger les fichiers nécessaires pour commencer à jouer à partir de 19h00 (CEST) le 2 juin, dans le cadre de son activation simultanée dans le monde entier. Si vous préférez, vous pouvez jouer sur PC avec la bêta ouverte qui arrivera le jour même. La progression croisée sera disponible dès le « day one », ce qui signifie que vous pouvez jouer sur mobile et suivre votre jeu sur PC, et vice versa. Au moins 3,3 Go d’espace disque sont requis.

À quelle heure Diablo Immortal sortira-t-il dans le monde ?

Diablo Immortal sortira le 2 juin dans les créneaux suivants. L’étude prévient qu’un jour avant l’accès sera donné à une partie de la communauté qui a terminé le préchargement. De cette façon, ils soulagent le stress des serveurs dans les premières 24 heures.

France (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

France (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 16h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 12h00

Paraguay : à 13h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

Source : Blizzard