Hellblade 2 se vante de la capture de mouvement ; alors ils ont donné vie au monstre après Senua

Hellblade 2 fait profil bas depuis l’édition 2021 des Game Awards. Ninja Theory continue de travailler sans relâche sur l’un des premiers projets à sortir sous Unreal Engine 5. Lors de la dernière bande-annonce, le géant derrière Senua était l’un des protagonistes de l’extrait. Près d’un an plus tard, nous savons ce qu’il y a dans les coulisses.

Le studio a partagé comment ils ont déplacé cet énorme monstre dans le monde virtuel. La vidéo, que vous pouvez voir en tête de cette news, montre un acteur vêtu de son costume de capture. L’interprète a fait les mêmes mouvements qui seraient ensuite transférés au jeu.

Hellblade 2 n’est pas une question de bluff

Les gros titres brûlent lorsqu’on brise le silence informationnel autour d’Hellblade 2. En février, on apprenait les déclarations de Tameem Antoniades, directeur du jeu, dans lesquelles il assurait qu’Hellblade 2 fera en sorte que l’original « ressemble à un titre indépendant ». « Le but avec Hellblade 2 n’est pas de le perfectionner, mais de créer une expérience plus raffinée et crédible », révèle Antoniades dans une interview avec le portail NME. « Son ambition en termes d’échelle est plus grande », a-t-il déclaré.

Ninja Theory a scanné plus de 40 lieux à travers l’Islande pour transmettre la granularité du monde de Senua. En fait, Melina Juergens, l’actrice derrière Senua, a suivi une formation personnalisée pour traduire avec précision la capture des mouvements au combat. « L’idée est la crédibilité, faire en sorte que les choses semblent réelles ou crédibles, et la meilleure façon de le faire est de tout construire à partir d’éléments réels », conclut-il.

Peu de temps après avoir vu la bande-annonce, nous savions qu’elle fonctionnait en temps réel, c’est-à-dire qu’il n’y avait ni triche ni carton. « Senua a pris vie dans Senua’s Saga: Hellblade 2 grâce à notre développement de matériaux pour le skin et les yeux en utilisant des références du studio », a expliqué le studio. Vous pouvez le voir sur ce lien. On ne connaît toujours pas sa date de sortie sur Xbox Series X|S et PC.

La source: Théorie des ninjas