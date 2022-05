Steam Deck reçoit une mise à jour majeure qui réduit le bruit des ventilateurs

Steam Deck reçoit la version 3.2 de SteamOS. Le système d’exploitation de l’ordinateur portable est renforcé avec certaines des fonctionnalités les plus attendues par la communauté. Parmi eux se trouve le nouveau comportement du ventilateur. Valve note qu’il est désormais « plus intelligent, plus réactif » et « plus silencieux ».

Comment le ventilateur Steam Deck va-t-il se comporter avec la nouvelle version de SteamOS ?

« L’équipe a travaillé dur sur le comportement du ventilateur Steam Deck, et cette mise à jour inclut une toute nouvelle courbe, contrôlée par le système d’exploitation », révèle la société dans les notes de mise à jour. « Cela signifie qu’il est généralement plus intelligent, plus réactif à ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur du Steam Deck, et plus silencieux, surtout lorsque l’utilisation est faible. »

Valve souligne que la fonctionnalité « a été soigneusement testée », bien qu’elle ouvre la porte à de nouvelles améliorations. « Si vous aimez mieux la façon dont le ventilateur fonctionnait auparavant, vous pouvez revenir à l’ancien comportement, contrôlé par le BIOS, dans Système > Paramètres système. »

Autres actualités : fréquence de mise à jour

Pendant des semaines, les joueurs ont pu tester le taux de rafraîchissement de 40 Hz dans la version bêta du système d’exploitation. Cela vous permet de limiter le framerate à des niveaux autres que 60 Hz. Si jusqu’à présent nous pouvions le limiter à 60, 30 et 15 FPS, maintenant nous pouvons le faire à 40, 20 et 10 FPS.

« Cette fonctionnalité est idéale pour trouver le bon équilibre entre la fréquence d’images, la qualité du jeu et la durée de vie de la batterie », explique Valve. « 40 Hz est généralement le point idéal pour une réponse, une douceur et une fluidité idéales. Et bien sûr, vous pouvez enregistrer les paramètres individuellement pour chaque jeu.”

De plus, la version 3.2 étend les options internes pour la résolution d’écran, les formats de carte microSD rapides et les améliorations audio telles que le volume maximal des haut-parleurs.

Source : Vanne