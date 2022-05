Elden Ring : Hidetaka Miyazaki, créateur du jeu vidéo, choisit ses boss préférés

L’une des caractéristiques les plus célébrées et, à leur tour, les plus subies des jeux vidéo appelés « soulslike » sont leurs boss finaux; et Elden Ring, le dernier né de FromSoftware, propose une galerie de vrais patrons, ce dont peu de titres peuvent se vanter. Maintenant, Hidetaka Miyazaki, architecte maximum d’une façon si particulière de comprendre le RPG d’action, a choisi ses patrons préférés parmi ses derniers travaux. Cela a été partagé par Xbox Wire Japan (via IGN) à travers une interview avec le réalisateur du jeu et dans laquelle Miyazaki lui-même a rendu public ses personnages préférés à vaincre sans ménagement ; Tant que nous en sommes capables, bien sûr.

Les boss préférés de Miyazaki dans Elden Ring

Bien qu’Elden Ring possède une collection des boss les plus spectaculaires, tant pour leur conception que pour leurs capacités et leur pouvoir destructeur, avec des noms qui font tant parler d’eux parmi les fans tels que Miquella’s Sword, Fire Giant, Radagon’s Red Wolf ou Radahn, Scourge of the Étoiles. Mais quels sont les favoris de son créateur ? Miyazaki l’a bien compris. Son patron préféré de l’Elden Ring n’est autre que Radahn, Scourge of the Stars. Et c’est pour deux raisons principales : son design imposant et l’histoire qui entoure le personnage.

Mais il y a plus; en deuxième et troisième place, nous retrouvons respectivement Godrick, le greffé et Rykard, seigneur du blasphème. Comme les joueurs d’Elden Ring le savent, Godrick, le greffé a acquis une certaine renommée pour être l’un des premiers grands défis du jeu, tandis que Rykard, Lord of Blasphemy est un boss facultatif, bien qu’il ait gagné en popularité pour, disons, sa curieuse façon de parler. , donnant naissance au mème « ensemble ».

Par curiosité, Miyazaki s’est plongé dans le processus de création des boss Elden Ring, dont les scénarios sont planifiés en fonction de l’apparence du boss lui-même et de ses attaques, pariant ainsi sur différents types de gameplay et sur la façon dont chaque combat est affronté.

source | IGN