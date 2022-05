Essayez la démo Mario Strikers: Battle League Football pour une durée limitée

Mario Strikers: Battle League Football annonce une démo à durée limitée exclusivement réservée aux membres de Nintendo Switch Online. Ce First Kick est d’ores et déjà disponible en téléchargement et permet d’essayer deux modes de jeu, dont des parties multijoueurs pendant un créneau horaire précis. Il restera dans le Nintendo eShop jusqu’au 5 juin.

À partir du 27 mai, vous pourrez vous immerger dans le mode entraînement, où vous apprendrez les principes de base du jeu. Ce n’est que le week-end des 4 et 5 juin que vous pourrez affronter d’autres joueurs via Internet. Les fonctionnalités multijoueurs seront activées dans diverses périodes d’une heure tout au long des deux jours.

Quand le multijoueur sera-t-il disponible dans la démo Mario Strikers: Battle League Football First Kick ?

Samedi 4 juin : de 5h00 à 6h00 (CEST)

Samedi 4 juin : de 13h00 à 14h00 (CEST

Samedi 4 juin : de 21h00 à 22h00 (CEST)

Dimanche 5 juin : de 5h00 à 6h00 (CEST)

Dimanche 5 juin : de 13h00 à 14h00 (CEST)

Dimanche 5 juin : de 21h00 à 22h00 (CEST)

Si vous n’avez pas Nintendo Switch Online, ne vous inquiétez pas : la société offrira aux joueurs un essai gratuit de 7 jours à partir du jeudi 2 juin à 12h00 (CEST). Ceux qui ont déjà profité d’un test précédent peuvent également rejoindre la promotion. Au cours de cette semaine, vous aurez à portée de main les avantages associés à l’abonnement, tels que le catalogue de titres NES et Super NES, enregistrés dans le cloud et la possibilité d’utiliser le multijoueur des jeux que vous avez en votre possession.

Chez Netcost, nous avons déjà pu marquer les premiers buts du titre développé par Next Level Games. Vous pouvez lire nos impressions dans leur intégralité sur ce lien.

Source : communiqué de presse (Nintendo)