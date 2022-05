Doctor Strange 2 : son scénariste découvre le méchant emblématique de Marvel qui a été écarté

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le dernier né des studios Marvel en salles, continue de révéler des aspects de l’intrigue ou des personnages que l’on n’a jamais vus sur grand écran à travers son scénariste principal, Michael Waldron. Et cette fois, nous avons un méchant qui aurait pu être le grand antagoniste d’un film qui s’est finalement tourné vers des aventures multiverselles. Il s’agit de Nightmare ou Nightmare, un habitué des histoires les plus sombres de Marvel Comics et qui était sur le point de devenir le « méchant du film ».

Nightmare a été coupé du script original

Cela a été révélé par Michael Waldron lui-même dans une récente interview avec Den of Geek (via The Direct) et dans laquelle il a expliqué les plans originaux de Doctor Strange 2 et qu’en effet, ils incluaient Nightmare comme antagoniste : « Il y avait différentes choses . Je pense qu’il a déjà été dit qu’il avait été question de Nightmare et de choses comme ça. Mais quand je suis monté à bord, c’était une histoire du multivers. Et il s’agissait toujours de déterminer qui allait être cet adversaire multiversel », explique Waldron.

« Quand je suis arrivé en février 2020, Sam Raimi et moi avons hérité de l’histoire sur laquelle Scott Derrickson et Jade Bartlett, l’auteur original du projet, avaient travaillé. Il avait beaucoup de bonnes idées, et au départ, nous allions essayer de comprendre notre version de cette histoire à temps pour commencer le tournage du film en mai. » Mais la pandémie est arrivée et les plans initiaux ont été modifiés par le retard général des prochaines sorties en salles.

« Le troisième volet de Spider-Man qui arrivait en premier signifiait que Stephen Strange avait déjà eu une véritable expérience avec le multivers, qu’il avait déjà participé à une aventure multiverselle. Ce n’est pas son premier rodéo, pour ainsi dire. Cela recontextualise la façon dont vous abordez Doctor Strange 2. Il en comprend davantage les dangers », conclut le scénariste, donnant lieu à la nouvelle histoire que nous connaissons tous et écartant Nightmare comme personnage du film.

source | Le Direct