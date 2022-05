Combien de chapitres contient la saison 4 de Stranger Things et quelle est la durée de tous les épisodes

Choses étranges a été difficile à obtenir pendant trois ans, mais il semble que cela va plus que compenser. La quatrième saison de la série sera diffusée le 27 mai 2022 et Netflix a déjà révélé la durée des neuf épisodes qui la composent. Pardon, avons-nous dit épisodes ? Nous voulions dire des films ! Car cette quatrième saison de Stranger Things durera 13 heures. Aucun chapitre ne fait moins de 60 minutes, deux durent environ une heure et demie et son final de saison dure 2 heures et demie. Autant de marathon que nous avons prévu, il semble que cette fois ce ne sera pas si facile de terminer la série pour un week-end.

Combien de chapitres contient Stranger Things 4 ?

Cette quatrième saison de Stranger Things compte 9 épisodes au lieu des 8 habituels, mais ce n’est pas le seul changement que l’on trouvera. Netflix le divisera en deux volumes qui seront publiés séparément. Le tome 1 sera composé des 7 premiers épisodes et sortira le 27 mai, mais les 2 derniers chapitres qui composent le tome 2 ne verront le jour que le 1er juillet.

Les frères Duffer veulent faire de la clôture de la série un événement et ce n’est pas pour moins, puisqu’ils ont investi 30 millions de dollars par épisode. Faire les comptes.

Quelle est la durée de tous les chapitres de Stranger Things 4 ?

Épisode 1 : 1 heure et 16 minutes ; Le club des flammes infernales Épisode 2 : 1 heure et 15 minutes ; Malédiction de Vecna Épisode 3 : 1 heure et 3 minutes ; Le monstre et le super-héros Épisode 4 : 1 heure et 17 minutes ; cher billy Épisode 5 : 1 heure et 14 minutes ; Le projet Nina Épisode 6 : 1 heure et 13 minutes ; La plongée Épisode 7 : 1 heure et 38 minutes ; Le massacre au laboratoire Hawkins Épisode 8 : 1 heure et 25 minutes ; père Épisode 9 : 2 heures et 30 minutes ; Ferroutage

Pleine saison : 12h 51min – Spoilers de Stranger Things (@SThingsSpoilers) 21 mai 2022

Stranger Things, y aura-t-il une saison cinq ?

Ces 13 heures ne suffiront pas à virer Stranger Things. La série vedette de Netflix a encore une saison 5 à l’horizon. « Il y a sept ans, nous avons planifié l’arc de l’histoire de Hawkins et calculé que cela prendrait quatre ou cinq saisons », ont récemment reconnu les créateurs. « Il est devenu clair que c’était trop long pour se condenser en quatre, mais comme vous le découvrirez bientôt par vous-mêmes, nous nous précipitons vers la fin. La saison 5 sera notre dernière. »