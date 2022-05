One Piece 1051, quand sortira le prochain chapitre du manga ? date confirmée

Cela a commencé au chapitre 909, en juillet 2018, et près de quatre ans plus tard, l’arc du pays Wano entre dans sa dernière ligne droite. Après le combat entre Kaido et Luffy, de nombreuses questions restent sans réponse. Momonosuke va-t-il ouvrir les frontières du pays des samouraïs ? Yamato rejoindra-t-il le mugiwara ? Quelle récompense les chapeaux de paille auront-ils désormais ? Quelle est votre prochaine destination ? Quelle sera la taille du banquet et de la fête ? Est-ce que Zoro va bien ? Des problèmes et d’autres problèmes qui nous occuperont pendant des mois, mais qui commenceront à être résolus à partir du chapitre 1051 de One Piece.

Il n’y a pas de repos qui vaut la peine. Eiichiro Oda va enchaîner trois semaines consécutives de manga et One Piece ne va pas tarder. Par conséquent, le chapitre 1051 sortira le 5 juin, bien que les premières fuites soient attendues le 3, alors soyez prudent.

Date et heure de la première du chapitre 1051 du manga One Piece

En France, le chapitre 1051 de One Piece sera disponible le dimanche 5 juin à partir de 17h00 (heure locale) via l’application Manga Plus.

Il est vrai que ce chapitre 1051 fait partie du 27e numéro du magazine Weekly Shonen Jump, et il est également vrai que cette publication n’atteindra les librairies et les kiosques à journaux au Japon que le 6 juin, mais en raison du problème des fuseaux horaires, en Espagne et une grande partie du monde d’ici là, nous serons encore dimanche. Quant à l’heure exacte dans le reste du monde, vous pouvez la vérifier dans la liste suivante :

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 17h00

Espagne (îles Canaries) : à 16h00

Le One Piece est Manga Plus

Chaque fois qu’un shonen sort un nouveau chapitre au Japon, le site et l’application Manga Plus sont immédiatement mis à jour pour nous le proposer en Français, avec la traduction officielle et la meilleure qualité d’image possible. Oh, et le meilleur de tous, gratuit ! Pas pour rien, derrière Manga Plus se cache l’éditeur Shueisha, responsable de magazines comme Weekly Shonen Jump ou V-Jump, temples de pèlerinage du genre shonen. L’entreprise veut mettre un terme au piratage et nous éviter d’avoir recours à des scans déséquilibrés, mal éclairés et Google Translate.

De cette façon, si nous voulons lire les trois premiers et trois derniers chapitres de mangas comme One Piece, Dragon Ball Super, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen ou Monster, Manga Pus est la meilleure idée et la seule façon de soutenir notre mangaka préféré. . L’application (disponible sur iOS et Android) ne nécessite de payer qu’un abonnement si l’on veut lire l’une de ces séries du début à la fin. Si nous voulons juste l’essayer et lire le début, ou suivre l’actualité au rythme de sa première au Japon, la chose est totalement gratuite. Le vrai One Piece.

