Listes de films: tous les films en première cette semaine (27-29 mai)

Top Gun: Maverick est l’une des vedettes du panneau d’affichage de la semaine, un film d’action avec Tom Cruise qui ne sera pas seul dans les salles, car il y a un bon assortiment de films à choisir. Ce sont les premiers films ce week-end (du 27 au 29 mai) dans les cinémas de toute l’Espagne.

Liste des premières :

Top Gun : Maverick

Jujutsu Kaisen 0 : Le film

Maigret

Le dîner

coucher de soleil

Ailleurs

Toscane

Costa Brava, Liban

Mémoire

La Mif (La Famille)

vieille âme

Chatte Rouge

la négligence

skin en feu

le coeur de l’europe

Top Gun : Maverick



Durée : 131 minutes.

Réalisateur : Joseph Kosinski

Synopsis : Après plus de 30 ans de service en tant qu’aviateur de la Marine, le personnage de Tom Cruise (Pete Mitchell) est un pilote d’essai qui n’a aucune envie de gravir les échelons militaires. Alors qu’il s’entraîne avec un groupe de diplômés de Top Gun, Maverick rencontre le lieutenant Bradley Bradhaw, le fils de son défunt ami Goose. Lisez la critique de Netcost ici.

Jujutsu Kaisen 0 : Le film



Durée : 105 minutes.

Adresse : Parc Sunghoo.

Synopsis : L’histoire se concentre sur la figure de Yuta Okkotsu, un jeune lycéen plongé dans une situation des plus étranges. Son ami d’enfance l’agace constamment, mais pas comme on pourrait le penser. Il est devenu un esprit maléfique qui le tourmente. C’est pourquoi il attire l’attention de Satoru Gojo, professeur au lycée des exorcistes Jujutsu. Yuta rejoint l’académie avec l’idée de se débarrasser de l’esprit qui le hante.

Maigret



Durée : 89 minutes.

Réalisation : Patrice Leconte.

Synopsis : Paris, années 1950, le corps d’une belle jeune femme vêtue d’une élégante robe de soirée apparaît au milieu d’une place. Le célèbre inspecteur Jules Maigret est chargé d’enquêter sur l’affaire, mais il lui est impossible d’identifier la victime, car absolument personne ne semble l’avoir connue ni se souvenir d’elle. Au cours de ses investigations, la route de Maigret croise celle de Betty, une jeune criminelle qui ressemble étrangement à la victime. Tout cela éveille chez Maigret le souvenir d’une autre disparition beaucoup plus ancienne et plus intime.

Le dîner



Durée : 89 minutes.

Adresse : Angeles Gonzalez-Sinde.

Synopsis : Adaptation du roman autobiographique homonyme de Gabriela Ybarra qui raconte les conséquences pour sa famille du meurtre par l’ETA de son grand-père paternel, homme d’affaires et homme politique Javier de Ybarra, à l’été 1977.

coucher de soleil



Durée : 84 minutes.

Réalisation : Michel Franco.

Synopsis : La famille Bennett est en vacances lorsqu’elle reçoit une nouvelle choquante. Alice (Charlotte Gainsbourg) prend la décision d’écourter le voyage et Neil (Tim Roth) fait semblant d’avoir perdu son passeport et reste au Mexique, complètement indifférent à ce qui s’est passé.

Ailleurs



Durée : 98 minutes.

Adresse : Jesus del Cerro.

Synopsis : Pedro (Miguel Ángel Muñoz) est un jeune architecte au chômage qui, alors qu’il est avec son oncle Luis (Pablo Puyol), médecin également au chômage, est surpris par une nouvelle : son grand-père Paco, qu’il n’a jamais rencontré, est décédé. Paco était un architecte de renom qui a émigré au Mexique et a légué à Pedro deux vaches et un âne dans une ville du nord de l’Espagne. Les deux jeunes hommes quittent la ville pour entreprendre un voyage avec l’intention de vendre les animaux, mais les situations qui les attendent vont changer leurs plans. Tous deux tombent amoureux du paysage et de ses habitants. Pedro surtout Paula (Esmeralda Pimentel), une jeune étudiante mexicaine, petite-fille du meilleur ami de son grand-père. Tout le monde sera impliqué dans un désordre familial fou causé par « la Jana » (Mamen García), l’ancienne petite amie de Paco, obsédée par le trésor qu’elle aurait caché avant de mourir.

Toscane



Durée : 82 minutes.

Direction : Pau Dura

Synopsis : Traversant la ville en scooter, et portant un flacon de sperme dans sa poche, Santi se rend dans une clinique de procréation assistée pour faire un test in vitro avec sa femme. Soudain, une voiture le renverse et le conducteur démarre. Incapable de démarrer le vélo, il hèle un taxi. Il n’a pas de monnaie et se rend dans un restaurant voisin : le Toscana. Là, Ramón, le propriétaire, discute au téléphone d’une somme d’argent -que nous supposons noire- destinée à la réforme des locaux. Lorsque Santi demande de la monnaie, un homme du nom de Tomás vient exiger le règlement qui lui est dû. Ramon refuse : les affaires vont mal. Alors Tomás sort un fusil de chasse : désespéré, il a consommé du chômage, il doit payer une thérapie et a cessé d’envoyer de l’argent à Heidi, son ex suédoise qui vit à Florence avec son fils Valter.

Costa Brava, Liban

Durée : 106 minutes.

Adresse : Mounia Akl.

Synopsis : Les Badri se sont échappés de Beyrouth pour construire leur propre utopie loin de la pollution et des conflits de la grande ville. Mais cette oasis de résistance au capitalisme mondial est menacée par l’avancée d’une décharge voisine et des dissensions internes au sein de la famille.

Mémoire

Durée : 136 minutes.

Adresse : Apichatpong Weerasethakul.

Synopsis : Jessica (Tilda Swinton), une botaniste britannique vivant en Colombie, se réveille avec un bruit étrange. Dès lors, le protagoniste voyagera dans la jungle pour trouver l’origine de ce son.

La Mif (La famille)

Durée : 110 minutes.

Réalisé par : Frédéric Baillif

Synopsis : Plusieurs filles arrivent dans un foyer d’accueil et vivent une expérience non sans tensions et problèmes.

Âme aînée

Durée : 93 minutes.

Direction : Álvaro Gurrea.

Synopsis: Old Soul dépeint l’histoire de Yono, ou Mbah Jhiwo (Old Soul), l’un des mineurs qui transportent quotidiennement de grosses roches de soufre sur la pente du cratère Kawa Ijen. Un matin, à l’improviste, sa femme quitte la maison familiale, bouleversant une routine où le temps semblait suspendu.

Chatte Rouge

Durée : 86 minutes.

Réalisation : Toni Baches

Synopsis : Documentaire et film d’animation sur les menstruations et les tabous qui les entourent. Nous aborderons le monde de la règle et nous le mettrons là où il le mérite : au milieu de la société et non discriminé et caché dans un coin. Pourquoi la règle est-elle si discriminée ? A qui profite cette discrimination ? De quel statut jouiriez-vous si les hommes l’avaient ? Ces questions et bien d’autres sont explorées dans le film avec l’aide de Mensi, un être de sang qui accompagne Isabel quelques jours par mois pendant de nombreuses années.

la négligence

Durée : 88 minutes.

Direction : Agustín Rubio.

Synopsis : Un couple d’écrivains dédiés à raconter des histoires pour enfants retournent dans la maison où ils ont perdu leur fils. L’idée est de rassembler les bases pour rentrer chez soi séparés. Tout change lorsqu’ils trouvent un message du garçon les invitant à participer à un jeu d’indices.

skin en feu

Durée : 87 minutes.

Réalisation : David Martin Porras.

Synopsis : Frederick Sálomon, un photojournaliste de guerre qui a acquis une renommée internationale en capturant l’image d’une fille volant dans les airs à la suite d’une explosion, revient vingt ans plus tard dans le pays où il a pris la photographie emblématique pour recevoir un prix. Mais un journaliste local veut le tuer pour une raison que seul Sálomon connaît.

le coeur de l’europe

Durée : 110 minutes.

Direction : Juan Pinzas

Synopsis : Le cinéaste Julián Pintos et son alter ego sont confinés dans leur maison isolée à la campagne pendant la pandémie qui ravage l’Europe du XXIe siècle et ils se lancent dans un étrange voyage initiatique.

source | FilmAffinité