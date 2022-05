Cyberpunk 2077 | Presque tous les CDPR fonctionnent sur la première extension

Le plan initial de CD Projekt RED était très différent de celui finalement présenté sur leurs bureaux. Lorsque Cyberpunk 2077 est sorti en 2020, peu s’attendaient à ce qu’il sorte dans un état aussi désastreux. Après s’être excusée à plusieurs reprises, la société polonaise a consacré tout son temps au débogage de l’expérience de jeu. Maintenant qu’ils sont satisfaits, ils peuvent se concentrer sur la première extension payante. Et c’est que le développeur a confirmé qu’une grande majorité de développeurs y travaillent.

La commercialisation débutera au second semestre 2022, même si l’arrivée de ce contenu, dont on ne sait encore rien, est initialement prévue pour l’année prochaine. Lors de la présentation des résultats financiers, CD Projekt a admis s’être concentré jusqu’à présent sur le jeu de base et le développement de la version nouvelle génération, une mise à jour gratuite disponible pour toute personne ayant acheté le produit sur PS4 et Xbox One. .

Répartition des développeurs CD Projekt RED par projet.

Bon accueil de la version ‘next gen’

À ce stade, le travail sur le jeu de base « a considérablement ralenti » après la sortie de Cyberpunk 2077 sur Xbox Series X, Xbox Series S et PS5. Selon l’entreprise, cette version améliorée a eu « un effet positif sur la perception » qu’en ont les joueurs, ce qui a affecté les ventes. Il faut toutefois s’attendre à ce qu’ils publient encore de nouveaux correctifs pour améliorer certains aspects de la production.

Cyberpunk 2077 est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. CD Projekt RED regarde de travers le nouvel opus de The Witcher, déjà en pré-production. Contrairement à d’autres jeux, ce chapitre de la saga fantastique utilisera Unreal Engine 5 au lieu de sa propre technologie, Red Engine. Il y a aussi de nouvelles adresses IP à l’horizon.

