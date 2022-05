Indiana Jones 5 partage sa première image officielle, Indy revient en 2023 !

Presque au même moment où Harrison Ford montait sur scène à Star Wars Anaheim Celebration 2022, le compte officiel d’Indiana Jones montrait à nouveau des signes vitaux. La saga se poursuivra avec un cinquième film réalisé par James Mangold, dont le tournage est déjà terminé. Sur Twitter, Lucasfilm a publié la première image du personnage incarné par l’acteur vétéran de 79 ans. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont rappelé qu’il sortira en 2023 (le 30 juin aux États-Unis). Vous pouvez voir la photographie juste en dessous de ces lignes.

« En 2023, Harrison Ford revient en tant que légendaire Indiana Jones. Jetez un œil au premier croquis du nouveau film réalisé par James Mangold. On ne voit pas le visage du bon vieil Indy car il est dans une sorte de mine souterraine ou de grotte, donc la lumière de la lampe torche et le faisceau lumineux qui vient de l’extérieur projettent la silhouette du personnage. Il marche sur un pont en bois qui ne semble pas très stable, bien que le Dr Jones ait déjà fait face à toutes sortes de dangers.

Aucun titre confirmé

Frank Marshall, producteur du nouveau film d’Indiana Jones, a indiqué en février dernier que le processus de tournage était terminé. En l’absence de plus d’un an pour sa première, pour le moment nous ne connaissons toujours pas le titre final. Harrison Ford mettra une nouvelle fois son chapeau et brandira le fouet, tandis que le légendaire compositeur John Williams se chargera de la bande originale, comme dans le reste des films de la saga.

En plus d’Indiana Jones 5, Lucasfilm travaille sur une adaptation de Willow pour Disney+, qui sortira sa série le 30 novembre. La société dirigée par Kathleen Kennedy a de multiples projets Star Wars en cours et vient d’annoncer Star Wars : Skeleton Crew, une série de type Stranger Things qui arrivera l’année prochaine sur la plateforme.

source | lucasfilm